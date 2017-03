Anh ngữ Úc Châu và Anh văn Việt Úc bị kiện

Theo First News, hai cơ sở này đã sao chép hơn sáu giáo trình học tiếng Anh kèm theo audio CD mà First News đã mua bản quyền độc quyền xuất bản tại Việt Nam từ Nhà xuất bản Compass (Mỹ).

Theo First News, năm 2008, công ty này đã phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang một trường ngoại ngữ đã đổi tên sách, in và photocopy bộ giáo trình TOEFL iBT và TOEIC mà First News đã mua bản quyền để bán cho học viên với giá cao hơn sách thật. Lúc đó Trí Việt đã bỏ qua, trường này đền bù bằng cách mua lại một số sách thật lớn và chỉ bị phạt hành chính. Thế nhưng từ năm 2009 đến 2011, rất nhiều trường và trung tâm ngoại ngữ tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế… vi phạm bản quyền đối với các sách ngoại ngữ First News.

Sách lậu và những hóa đơn mua chúng từ các đơn vị bị Trí Việt kiện. Ảnh: Hòa Bình

Tháng 7-2011, Trí Việt và Compass họp báo nêu đích danh những cơ sở (trong đó có hai đơn vị bị kiện lần này) đã vi phạm bản quyền sách ngoại ngữ của họ. Nhưng sau đó các cơ sở vi phạm vẫn tiếp tục “luộc” sách của Trí Việt bán cho học viên. Đáng nói, Trường Anh ngữ quốc tế Úc Châu và cơ sở Anh văn Hội Việt Úc đã photocopy toàn bộ bản chính của sách thật gồm cả tên, logo của Trí Việt và Compass trên bìa sách, trong các trang sách…

Tháng 11-2011, Trí Việt chính thức kiện hai cơ sở trên lên TAND TP.HCM, yêu cầu mỗi cơ sở phải bồi thường 380 triệu đồng. Được biết ngày 24-2-2012, sẽ diễn ra phiên hòa giải cuối cùng của vụ kiện này.

HÒA BÌNH