“Bản đồ và lãnh thổ” đoạt giải văn học Goncourt 2010

Theo (TTXVN/Vietnam+)



Giải thưởng Goncourt 210 - giải thưởng cao quý nhất của Pháp trong lĩnh vực văn chương, đã được trao cho nhà văn Michel Houellebecq với tác phẩm “La Carte et le Territoire” (tạm dịch là “Bản đồ và lãnh thổ”) do Nhà xuất bản Flammarion ấn hành.Michel Houellebecq, 54 tuổi, được coi là một trong những tác giả đang nổi trên văn đàn Pháp hiện nay. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.Trong 10 năm qua, ông liên tục được đề cử tranh giải Goncourt nhưng lần này mới thành công. “La Carte et le Territoire” là cuốn tiểu thuyết thứ năm của ông, trong đó, tác giả dàn dựng cảnh ông bị ám sát và tự chế giễu mình.Theo Ban giám khảo, ông đã kết hợp tài tình nhiều nhân vật trong thế giới của các nghệ sĩ với tình yêu, tiền bạc và đời sống xa hoa của những người nổi tiếng.Qua tác phẩm, tác giả đem đến cho người đọc một cái nhìn độc đáo về đời sống ở các vùng quê nước Pháp, về cuộc sống ở thời đại Internet... Đó là yếu tố khiến ông chinh phục 10 thành viên ban giám khảo, kể cả những người không thích văn của ông.Từ khi ra mắt độc giả hồi tháng Chín đến nay, hơn 200.000 ấn bản cuốn “La Carte et le Territoire” đã được tung ra thị trường. Thông thường, sau khi được giải thưởng Goncourt, sách của Michel Houellebecq càng được thêm chú ý. Các nhà phát hành ước tính số lượng sách của ông bán được trong thời gian tới có thể tăng gấp ba lần so với hiện nay.Goncourt là giải thưởng văn học lâu đời nhất của nước Pháp, được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1903. Trong số những cây bút lớn của nền văn học Pháp từng được vinh danh, phải kể đến tên tuổi của các văn hào Marcel Proust, André Malraux hay Margueritte Duras với tiểu thuyết nổi tiếng "L’Amant" (Người tình).Bên cạnh giải thưởng Goncourt, mùa giải thưởng văn học Pháp 2010 đã khép lại với một giải thưởng lớn nữa, đó là giải Renaudot.Giải thưởng uy tín này được trao tặng cho nhà văn nữ Virginie Despentes với tác phẩm “Apocalypse Bébé,” nói về những tấn bi kịch của thiếu niên ở châu Âu./.