Barack Obama ra sách dành cho thiếu nhi

Ðó là Martin Luther King - người "đã dạy chúng ta về niềm đam mê không gì lay chuyển", "trái tim cởi mở"; là Jackie Robinson - người "đã vung cây gậy đánh bóng lên bằng sự duyên dáng và sức mạnh của con sư tử, khiến những người khác dám khao khát ước mơ "; là George Washington - tổng thống đầu tiên của Mỹ, người "đã tin vào tự do và công lý cho tất cả mọi người" và "giúp hình thành một quốc gia mới, mạnh mẽ và không giả dối".



Ông Obama cũng nhắc tới nhà hoạt động của Ðảng Lao động César Chávez - người với câu nói nổi tiếng "Sí, se puede!" ("Ðúng vậy, bạn có thể!") mà ông đã sử dụng trong chiến dịch tranh cử tổng thống.Cuốn sách được viết trước khi ông Obama trở thành tổng thống Mỹ và thể hiện dưới hình thức lá thư gửi hai con gái là Sasha và Malia; đồng thời dành tặng vợ là Michelle - người mà "tình yêu sâu đậm và sự tỉnh táo khôn ngoan hằng ngày đã nuôi dưỡng những đứa con tuyệt diệu".



Cuốn sách là thông điệp về lòng tự hào và sự cởi mở rộng lượng: "Cha đã nói với con rằng nước Mỹ được tạo thành từ tất cả các tộc người khác nhau chưa?". Ông Obama không phải là tổng thống Mỹ duy nhất viết thư cho con mình. Trước đó, Theodore Roosevelt cũng đã viết Những câu chuyện anh hùng từ lịch sử nước Mỹ cho trẻ em sáu năm trước khi ông nhậm chức.



Jimmy Carter và Hillary Clinton cũng đã viết tác phẩm dành cho trẻ em. Hồi ký Dreams from my father (Những giấc mơ từ cha tôi) và tác phẩm The audacity of hope (Hi vọng táo bạo) của ông Obama đã bán được 6 triệu bản và thuộc số những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.





