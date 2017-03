Cậu bé 10 tuổi viết tiểu thuyết: “Truyện tự đến trong đầu cháu”

Viết sách để… mua kính thiên văn Nguyễn Bình là con trai út, bên cạnh hai chị đều là học sinh Trường chuyên Amsterdam Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống về nghiên cứu văn chương, học thuật. Bố cậu bé luôn cười khà khi kể về con trai. Ông bảo Nguyễn Bình biết đọc, biết viết khi mới ba tuổi. Đi học tiếng Anh, cậu phát hiện cô giáo nói sai và nhắc cô nên… bị cô mắng trước lớp. Kiểm tra lại biết mình sai thật, cô giáo đã xin lỗi cậu bé. Trò Nguyễn Bình thích nhất là đọc sách và vào mạng tìm tòi. Sáu, bảy tuổi cậu bé đã soạn từ gửi đến Wikipedia và hiện đang có rất nhiều từ Bình soạn được sử dụng trên đó. Năm Bình sáu tuổi, ban quản trị Wikipedia đã gửi một thư điện tử đến “ông Nguyễn Bình” để báo rằng từ ông soạn bị sai mà không biết rằng “ông” này mới hơn sáu tuổi. Giá sách nhà Bình được phân chia: một bên dán chữ Hán tên bố, một bên là tên con. Đó là “thành phẩm” của Nguyễn Bình mà theo lời cậu bé thì “nhằm giúp khách đến nhà phân biệt rõ đâu là sách của bố, đâu là của con”. Thỉnh thoảng, Nguyễn Bình còn viết chữ Hán tặng mọi người. Từ khá lâu Nguyễn Bình là thành viên của một diễn đàn dịch phụ đề phim nước ngoài, bên cạnh các thành viên khác hơn Bình nhiều tuổi. Vài tháng trước, vì máy tính riêng bị hư nên Nguyễn Bình phải gửi nhờ tư liệu cá nhân vào máy tính của bố. Cách đây hai tháng, do tìm tư liệu cũ nên bố cậu bé mới phát hiện ra bản thảo Cuộc chiến với hành tinh Fantom. Ngoài ra còn có một bản thảo là tiền đề của bộ truyện này được viết khá lâu với tựa đề Cuộc chiến Tom và Jerry. Lúc ấy bố hỏi mãi mới biết cậu bé muốn viết sách và in sách để làm bố bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi người bố biết rằng con mình muốn tự đem in quyển sách ấy để kiếm tiền mua kính thiên văn nghiên cứu vũ trụ! Có khả năng làm việc như người lớn song Nguyễn Bình vẫn là một cậu bé hồn nhiên, đi ngủ vẫn ôm con chó bông yêu thích…