Chiến tranh bỉ ổi trong mắt phụ nữ

Nhà văn NGUYÊN NGỌC: “Bà đã sáng tạo nên một loại văn xuôi khác” “Svetlana Alexievich đã tạo nên một loại văn xuôi khác, văn xuôi của lời nói. Đó là một sự khẳng định về tầm quan trọng của văn học lời nói. Một số tác phẩm của Svetlana Alexievich như War’s Unwomanly Face (Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ), Voices From Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster (Tiếng nói từ Chernobyl: Lời nói lịch sử của một thảm họa hạt nhân), Zinky Boys (Những cậu bé bằng kẽm)... đều thể hiện cách nhìn mới của bà về chiến tranh, về cái ác dưới con mắt của một phụ nữ hoặc của những đứa trẻ con hay bằng văn hóa, lý tưởng của những người Nga Xô Viết. Qua đó nhà văn đã động đến những vấn đề cơ bản, sâu sắc của nhân loại.”