“Chiến tranh Việt Nam làm tan nát nhiều trái tim người Mỹ”

Hai nhà làm phim tiếp tục giao lưu tại Hà Nội Eric Neudel là nhà biên tập và sản xuất phim cho nhiều chương trình của hãng thông tấn PBS (Public Broadcasting Service). Những tác phẩm của ông gồm có: After The Crash for The American Experience, Eyes On The Prize, The Philippines and The US: In Our Image, Vietnam: A Television History và Cha Chaji: My Poor Relation for World... Ông cũng từng thực hiện những bộ phim độc lập như Steps (1980), Fred’s Story (1994), Marie (1995) và Fred’s Roman Holiday. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy tại ĐH Yale, tư vấn về kịch bản cho các nhà làm phim tư liệu độc lập, tư vấn về sản xuất video... Ấn phẩm DVD của ông về giảng dạy tương tác tại ĐH Harvard đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó, ông còn là một nhiếp ảnh gia với một số tác phẩm chụp tại châu Phi đã nhận giải thưởng Boston Globe. Sáng nay (15-3), nhà làm phim Eric Neudel và vợ Alison Gilkey sẽ trình chiếu phim Lives Worth Living và giao lưu tại ĐH Cần Thơ (TP Cần Thơ). Trong các ngày 17, 18 và 19-3, hai nhà làm phim sẽ giao lưu và chiếu phim tại Trung tâm Học liệu - ĐH Thái Nguyên, ĐH Sân khấu và Điện ảnh, ĐH KHXH&NV, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh và Cinémathèque (Hà Nội). ______________________________________ 13 tập của phim tài liệu Vietnam: A Television History (Việt Nam: Thiên lịch sử truyền hình) gồm các chủ đề: Cội rễ của cuộc chiến, Cuộc chiến tranh lần thứ nhất, Viên quan phong kiến của Mỹ, Tổng thống Johnson vào cuộc, Nước Mỹ chịu trách nhiệm, Kẻ thù của nước Mỹ, Tết Mậu Thân 1968, Việt Nam hóa chiến tranh, Campuchia và Lào, Hòa bình trong tầm tay, Cuộc chiến trong lòng nước Mỹ, Đoạn cuối con đường hầm và Di sản chiến tranh.