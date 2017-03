“Chôm” sách đem bán công khai

"Chúng tôi bỏ chất xám ra biên soạn, mỗi cuốn sách bán rồi người biên soạn chỉ nhận được 2.000 đồng. Chúng tôi rất đau đầu với việc vi phạm bản quyền. Hiện có nhiều tiệm photo sách để bán, giờ tới trang web này bày bán công khai nữa"



ThS Hoàng Thị Minh Ngọc

Ông Đào Kim Phú (trưởng đại diện miền Nam Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông):



Cần phải xử lý



Theo thông tư 14/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết một số điều của nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, trên trang chủ của trang thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin như tên tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, địa chỉ địa lý, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung. Riêng đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phải ghi rõ số giấy phép hoặc số đăng ký, ngày, tháng, năm cấp của cơ quan có thẩm quyền.



Quy định cũng cấm các trang thông tin điện tử truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật và sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Nếu không tuân thủ đúng các quy định đã nêu ở trên thì đã vi phạm pháp luật và cần được các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.



H.NHUNG ghi

Theo MINH GIẢNG (TTO)



Ông Đặng Văn Sáng - hiệu trưởng Trường trung cấp Ánh Sáng (TP.HCM) - cho biết hết sức ngỡ ngàng khi biết cuốn sách Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng trên Excel của mình bị trang web này công khai bán với giá 14.000 đồng.“Nhiều đồng nghiệp nói sách của tôi đang được bán trên trang web nói trên. Tôi hoàn toàn không biết gì về việc mua bán này. Tôi vào trang web, nhắn tin mua sách và bị trừ 15.000 đồng trong tài khoản. Ban quản trị gửi cho tôi một đường link để tải sách về dưới dạng sách điện tử theo định dạng PDF. Tôi đã gửi email phản ánh việc mua bán này chưa được sự đồng ý của tôi thì họ xin lỗi và nói có sự nhầm lẫn của bộ phận kỹ thuật nên gỡ sách của tôi khỏi kho sách của họ” - ông Sáng nói.Theo ông Sáng, việc tự ý bán sách như vậy là vi phạm nghiêm trọng bản quyền khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Hơn nữa, không thể nói rằng có sự nhầm lẫn được bởi cuốn sách hàng trăm trang, được chụp hoặc đánh máy lại rất cẩn thận.Cũng với tâm trạng bức xúc, GS - viện sĩ - TSKH Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm văn hóa học lý luận và ứng dụng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), cho biết trang web này đã vi phạm thô bạo bản quyền khi cuốn sách Cơ sở văn hóa VN của ông cũng bị “chôm” và bán công khai.“Giá bìa cuốn sách chỉ 18.000 đồng nhưng họ bán với giá 14.000 đồng. Tổng cộng có đến 47 lượt tải, số tiền họ thu về không hề nhỏ. Tôi đã gửi email yêu cầu họ dừng ngay việc bán sách trái phép này. Họ xin lỗi và đã gỡ sách khỏi thư viện” - ông Thêm nói.ThS Trần Thị Minh Ngọc - trưởng bộ môn ngân hàng quốc tế thuộc khoa ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - cũng có sách bị trang web này bán mà chưa xin phép. Cuốn Thanh toán quốc tế do cô Ngọc và nhóm tác giả biên soạn chỉ được lưu hành nội bộ, bán cho sinh viên của trường nhưng cũng bị trang web này bán công khai. “Tôi hoàn toàn không biết gì về việc mua bán này. Trường giao tôi quản lý nội dung, in và bán cho sinh viên học tập. Mục đích là lưu hành nội bộ trong trường, cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên chứ không phải kinh doanh”.Tại trang web trên, có gần 20.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như giáo trình, xây dựng, văn hóa, văn học... và cả băng đĩa nhạc, phim các loại được bày bán công khai. Những nhóm sách có số lượng đầu sách rất lớn bị “luộc” như nhóm sách giáo trình (gần 500 đầu sách), văn học VN (692), sách học ngoại ngữ (792), y học sức khỏe (797), du lịch - văn hóa (570)... Các nhóm sách khác cũng có từ vài chục đến vài trăm đầu sách mỗi nhóm.Theo ban quản trị trang web, hiện có hơn 17.000 đầu sách của hơn 8.100 tác giả. Mỗi cuốn sách đều có giá 14.000 đồng. Khách hàng có thể tải sách bằng cách gửi tin nhắn kèm địa chỉ mail đến tổng đài 8788 (bị trừ 15.000 đồng) và sẽ nhận được link để tải sách qua email.Cách thứ hai là đăng ký thành viên và thanh toán bằng nhiều hình thức như chuyển khoản qua ngân hàng hay qua ví điện tử nganluong.vn hoặc nhắn tin đến tổng đài 8788 để tích lũy điểm. Thành viên cũng có thể tích lũy điểm bằng cách giới thiệu bạn bè đăng ký thành viên, click vào quảng cáo hoặc gửi sách đến cho ban quản trị trang web. Với mỗi cuốn sách gửi đến đăng trên trang web, thành viên sẽ được cộng 1 điểm để tích lũy, khi đủ điểm quy định sẽ tải được sách.Chúng tôi đã thử đăng ký thành viên, nhắn tin mua sách và liên hệ với ban quản trị trang web để hỏi về vấn đề bản quyền sách được bán. Đại diện trang web này cho biết trang web thuvien247 là thư viện mở, diễn đàn của một số người lập ra và các thành viên có thể chia sẻ sách trực tuyến và được xem như diễn đàn để trao đổi tài liệu.Thuvien247 thu phí duy trì hoạt động và phí hằng tháng chỉ đủ trả tiền duy trì máy chủ, không nhiều hơn. Về nguồn sách, các thành viên tải sách điện tử từ các trang như tailieu.vn, kilobooks.com, lib.hpu.edu.vn... rồi chia sẻ cho nhau. Ban quản trị sẽ xóa các sách trên hệ thống ngay khi tác giả yêu cầu. Nếu các tác giả đồng ý, ban quản trị sẽ đăng đường link đến sách gốc để quảng bá cho sinh viên mua sách gốc khi có nhu cầu!Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, đơn vị quản lý trang web này là một doanh nghiệp tại TP.HCM được Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM cấp phép hoạt động. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM, Công ty TNHH Tài nguyên toàn cầu do ông Phạm Hồng Thái (ngụ Quảng Nam) là người đại diện pháp luật.Địa chỉ đăng ký hoạt động ở đường Nguyễn Minh Hoàng (quận Tân Bình, TP.HCM) nhưng theo tìm hiểu của PV, hiện công ty này có địa chỉ hoạt động tại đường Đồng Đen (quận Tân Bình). Khi thanh toán mua sách qua ví điện tử nganluong.vn, thông tin người bán xuất hiện là Công ty TNHH Tài nguyên toàn cầu.Mặt khác, ông Trần Mạnh Cường - Đài dịch vụ khách hàng, Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng VDC Online, là đơn vị đang sở hữu đầu số 8788 - cũng xác nhận Công ty TNHH Tài nguyên toàn cầu đã ký hợp đồng thuê đầu số tổng đài 8788. Tuy nhiên, theo ông Cường, VDC Online chỉ cho thuê đầu số, nội dung do công ty thuê quản lý.Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ ông Thái để làm việc nhưng đều không thành công. Chúng tôi cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của Công ty TNHH Tài nguyên toàn cầu với trang web này nhưng ban quản trị trang web né tránh trả lời. Vấn đề giá sách được bán khá cao, lượt tải rất nhiều và được điều hành bởi một công ty thì khó có thể nói rằng đây chỉ là diễn đàn trao đổi sách hay thu phí để duy trì hoạt động máy chủ.Mặt khác, theo quy định của pháp luật VN, diễn đàn là một loại trang thông tin điện tử trên Internet phải được cấp phép hoạt động và phải tuân thủ các quy định như ghi rõ giấy phép, đơn vị chủ quản, người chịu trách nhiệm pháp luật ngay chân trang chủ website. Tuy nhiên, với trang thuvien247.net này, chúng tôi tìm đỏ mắt cũng không thấy thông tin về giấy phép này ở đâu. Nếu như đã có giấy phép hoạt động, chẳng lẽ chủ sở hữu lại quên đưa lên, hay đây là một trang web lậu đang công khai bán sách lậu?