Chưa có nhuận bút cho 600 tác giả!

Đây là bộ sách đồ sộ của gần 1.200 tác giả, tuy nhiên đến nay NXB vẫn chưa ký hợp đồng bản quyền với Hội đồng Biên soạn. Hơn nữa, hơn 600 tác giả có tên trong bộ sách đến nay chưa được hưởng một đồng nhuận bút nào, và nhiều người không biết số phận đứa con tinh thần của mình xuất hiện như thế nào trong bộ sách...

Ông Nguyễn Hoàng Điệp

Ông Nguyễn Hoàng Điệp - Tổng Thư ký Hội đồng Biên soạn bộ sách đã trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này.

Chưa ký hợp đồng bản quyền với Hội đồng Biên soạn



Ông Điệp cho biết: “Bộ sách được NXB VH-TT đầu tư từ 7 năm nay, họ phải vay lãi suất ngân hàng, rất gian khổ. Đến hôm nay, cả lãi suất và đầu tư chi phí của NXB VH-TT là hơn 4 tỷ đồng.

Có một nghịch lý là bộ sách này do hai Ban Biên tập (BBT) của hai cơ quan biên soạn. Nhưng BBT Bách khoa Tri thức của NXB VH-TT không làm nhiều mà chủ yếu chỉ do BBT của Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ - Thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật VN soạn. Chúng tôi làm sách cho NXB VH-TT, nhưng lương lại không được NXB này trả mà chủ yếu tự chi trả. Chúng tôi mất gần 300 triệu đồng trả lương cho nhân viên từ năm 2005. Ban thư ký hoạt động từ năm 2002 đến nay cũng chỉ được NXB trả có 50 triệu tiền lương, nhưng tới thời điểm này cũng bị tính vào tiền nhuận bút. Còn Hội đồng Biên soạn làm việc suốt 7 năm trời cũng chỉ được chi có 47 triệu đồng, hầu hết là các GS, chuyên gia đầu ngành. Bây giờ, số tiền đó bị cộng vào tiền nhuận bút. Đây là một bài toán cực kỳ nan giải đặt ra cho tôi - Tổng thư ký bộ sách.

* NXB VH-TT đã chi hơn 4 tỷ đồng cho bộ sách này. Cụ thể là chi vào những việc gì, thưa ông?

- Chi thứ nhất là 600 triệu đồng nhuận bút, tiền chế bản hơn 300 triệu đồng. In bản bông, đọc morát khoảng 300 triệu đồng. Công in và tiền giấy là nặng nhất, hết hơn 2 tỷ đồng cho 1.500 bộ sách, nhưng đến nay NXB mới trả hơn 500 triệu đồng cho công ty in sách, còn nợ 1,5 tỷ đồng.

* Được biết UBND TP Hà Nội đã đặt mua 500 bộ sách. Bộ VH,TT&DL cũng mua 500 bộ. 1500 bộ sách in ra, đến nay chắc hẳn đã bán gần hết?

- Vâng, đúng là 2 cơ quan trên mua 1.000 bộ... nhưng chỉ là con số trên danh nghĩa. Hiện giờ UBND TP mới thanh toán được 300 triệu đồng. Bế tắc ở chỗ họ mới lấy có tập 1, các tập còn lại chưa lấy và chưa thanh toán. Còn Bộ VH, TT&DL thì nhận sách nhưng đợi đến năm 2011 có trợ giá mới có tiền thanh toán. Đến nay 1.000 bộ sách này vẫn đang nằm đắp chiếu, chưa được phân phối đến hệ thống các thư viện trường học... Thời báo Kinh tế VN góp 500 triệu tiền vốn và đã lấy về 200 bộ sách. Số sách còn lại NXB thanh toán cho Hội đồng Biên soạn, lẽ ra là 100 bộ nhưng mới chỉ đưa có 50 bộ. Hội đồng Biên soạn chỉ được 15 bộ, còn lại 35 bộ chi cho các tác giả viết công trình trên 300 trang trở lên, và ảnh từ 1.000 bức trở lên. Còn những tác giả viết trên dưới 100 hay 200 trang chưa hề nhận được một cuốn sách nào cả.

* Một bộ sách đồ sộ, làm trong nhiều năm, tại sao đến tận bây giờ Nhà xuất bản chưa ký hợp đồng với Hội đồng Biên soạn. Với tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Biên soạn bộ sách, ông giải thích thế nào về điều này?

- Với tư cách là Tổng Thư ký Biên soạn bộ sách, ủy biên Hội đồng biên soạn, người chỉ đạo công tác biên tập suốt 7 năm qua tôi rất đau khổ. Trước đây, hai đồng chí trong Hội đồng Biên soạn được ủy quyền là GS Đinh Mộng Lân và đại tá, bác sĩ Đức Thông đã 4 lần gửi hợp đồng đến NXB VH-TT nhưng đến giờ vẫn không thấy hồi âm. NXB không ký bởi lẽ họ không có tiền để trả nhuận bút. Hội đồng Biên soạn rất buồn và theo tinh thần là đến hết tháng 9 này nếu NXB không hồi âm, họ sẽ đưa vấn đề ra công luận để đòi quyền lợi.

Các tác giả hãy liên hệ với chúng tôi

* Như vậy, đến thời điểm này, tiền nhuận bút cho 1.200 tác giả trong bộ sách được chi trả như thế nào?

- Còn nợ 900 triệu đồng. Thực tế, các tác giả mới được 600 triệu đồng nhuận bút. Số tiền này chỉ đủ phân phối cho khoảng 600 tác giả. Đây là những người viết nhiều, có dung lượng các bài viết lớn. 600 tác giả còn lại viết ít, dưới 1.000 từ, đến nay chưa hề có nhuận bút. Cũng đến nay, bản quyền tác giả mới chỉ trao cho 35 tác giả, vì NXB mới chỉ chi có 35 bộ sách. Các tác giả làm bộ sách này đều là những người tâm huyết và làm vì tình yêu.

* Có tác giả thắc mắc là có bài được đưa vào trong bộ sách nhưng không thấy hội đồng xin phép và không thấy có nhuận bút! Ông giải thích thế nào về việc này?

- Chúng tôi đã tập hợp hơn 20.000 vạn bài báo, tạp chí trong 1.000 năm qua viết về Thăng Long - Hà Nội. Với số lượng như thế, chúng tôi cũng không biết hết tác giả, nên chưa có điều kiện để xin phép. Nếu chờ đợi sự xin phép này, thì bộ sách không thể ra được. Chúng tôi thấy những bài viết đó có chất lượng, đã sử dụng cho mục đích cao cả của mình. Nhưng khi bộ tổng tập này được công bố công khai, nếu các tác giả thấy tác phẩm của mình được đưa vào trong bộ sách, thì hãy liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi cảm ơn, cáo lỗi những khiếm khuyết và đáp ứng quyền lợi nhuận bút của họ. Về luật chúng tôi không sai và các tác giả thắc mắc là đúng. Nhưng lẽ ra gặp được tác giả để xin phép thì mới phải...

Chỉ mong có một số bộ sách để biếu các tác giả

* Đến thời điểm này, bộ sách đã ra đời, nhưng còn vấn đề nợ nần tiền bạc với các tác giả, là Tổng Thư ký Hội đồng Biên soạn bộ sách, ông có chịu nhiều sức ép?

- Chúng tôi rất minh bạch về tiền bạc. Chỉ có điều, do sự không kiên quyết của mình, tôi đã để các tác giả ở thế chơi vơi. Tôi rất buồn về điều này.

Đây là công trình của trí tuệ, của những người yêu Hà Nội. Để đảm bảo tính chính xác, khoa học, chúng tôi đã tổ chức gần 200 chuyến đi điền dã, khảo sát hàng ngàn địa điểm để kiểm tra. Một điều cảm động là, trong tất cả các chuyến đi, các tác giả và cộng tác viên đều tự giác bỏ tiền túi đi, không một cơ quan nào bỏ tiền ra cả. Cho đến giờ phút này, tôi chỉ mong có một số bộ sách để biếu các tác giả, nhưng chưa làm được (ít nhất là 70 tác giả xứng đáng).

Là Tổng Thư ký Biên soạn bộ sách, tôi đã tập trung tất cả sức lực, đọc 6 lần 12.000 trang sách, xử lý 5 vạn trang tư liệu. Mắt tôi, thị lực từ 10/10, đến nay còn 7/ 10. Khi in, tôi hầu như đã thức trắng 60 đêm, gia đình rất căng thẳng vì tất cả thời gian, tâm huyết của tôi đều trút cả vào bộ sách.

* Xin cảm ơn ông.

Theo Như Trang (TT&VH)