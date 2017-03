Chuyện đời qua ngòi bút một tài xế

Trong mắt mọi người, Trần Kiêm Hạ là một nhân viên lái xe hiền lành, chu đáo, có trách nhiệm và tính kỷ luật. Anh cưng xe, lái kỹ, cẩn thận đến từng chi tiết. Đi với anh trong rất nhiều chuyến công tác, chưa bao giờ tôi thấy anh Hạ vượt ẩu, chạy quá nhanh. 30 năm ôm vô lăng nhưng anh không hề lệ thuộc vào kinh nghiệm, bao giờ cũng xem xét kỹ. Một đoạn đường hẹp bị sạt mép, anh dừng xe trước chỗ sạt dăm mét, kéo thắng tay, xuống quan sát, khi tin rằng đủ đường cho bánh xe qua một cách an toàn mới lên xe lái đi. Anh giải thích: “Nếu dừng xe quá gần chỗ sạt, nhỡ có xe máy đi qua, họ không còn chỗ đi, phải đứng chờ mình. Đừng vì chuyện của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác!”. Anh thường tâm sự: Phía sau tay lái của mình là tính mạng bản thân, là hành khách trên xe. Còn phía trước là tính mạng của những người đi đường, tất cả đều quý như nhau.

Trần Kiêm Hạ và tập sách Cuộc đời sau tay lái.

Ở tuổi 50, dăm năm trước, một bữa anh lên tòa soạn và… ngượng ngùng đưa mấy trang bản thảo nhờ góp ý. Anh viết về những kỷ niệm của mình từ ngày lái xe công trình thủy nông vài chục năm trước, về cuộc sống ở rừng. Cách hành văn khúc chiết, mạch lạc, đầy ắp thông tin lẫn tình cảm, giản dị mà sâu sắc. Mấy ngày sau, bài viết của anh được đăng trên nguyệt san Pháp Luật TP.HCM. Anh vui, cái vui của người có bài viết… đầu tay nhưng vui hơn có lẽ là do câu chuyện của mình được chia sẻ.

Từ đó, bài của anh xuất hiện khá đều, có tính thuyết phục cao bởi anh làm tư liệu rất tốt và có sự chắt lọc, trải nghiệm.

Khi báo Tuổi Trẻ mở chiến dịch thông tin tuyên truyền kéo giảm tai nạn giao thông, nhà báo Nguyễn Văn Tiến Hùng, biên tập viên báo Tuổi Trẻ, nhớ ngay đến anh và đặt bài. Loạt ký sự “Cuộc đời sau tay lái” của Trần Kiêm Hạ được đánh giá cao, được bạn đọc phản hồi nồng nhiệt và sau đó có hẳn một diễn đàn trên báo Tuổi Trẻ về nó. Những cảm xúc của một nhân chứng trong những vụ tai nạn mà đồng nghiệp gây ra do bất cẩn, do cẩu thả, do ích kỷ và thiếu kiềm chế… được anh tái hiện bằng lối kể chuyện mộc mạc, chân thành và cả nỗi đau lẫn sự tiếc nuối. Người đọc hiểu rằng: Với nghề lái xe, mọi sự rút kinh nghiệm đều là quá muộn. Và tôi hiểu vì sao với hơn 30 năm lái xe, có rất nhiều kinh nghiệm nhưng anh không hề lệ thuộc vào nó.

Tập sách Cuộc đời sau tay lái có lẽ là một trong hiếm hoi những cuốn sách nói về an toàn giao thông mà tác giả là một tài xế. Cuốn sách thuyết phục người đọc bởi nó hết sức gần gũi, chân thành, nhiều thông tin, lối hành văn sáng sủa. Chuyện nghề, chuyện đời, triết lý sống và đạo làm nghề hiện diện trong từng chi tiết.

Tập sách Cuộc đời sau tay lái, NXB Giao thông Vận tải sẽ ra mắt bạn đọc ngày 25-8 tại Hà Nội, trong dịp sơ kết cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự giao thông” mà anh Hạ đồng thời là một lái xe mẫu mực được tuyên dương. Tập sách bao gồm những bài ký sự về cuộc đời lái xe đã đăng trên Pháp Luật TP.HCM và Tuổi Trẻ.

