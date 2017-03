Cô bé quàng khăn đỏ không thể gặp con chó đốm

Không được cải biên truyện cổ tích

Hôm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài Sách thiếu nhi: Đẹp, nhiều nhưng lắm “sạn”, nêu một số truyện cổ tích đã bị cải biên, cắt bỏ những tình tiết đặc trưng, thêm nhiều tình tiết mới không phù hợp với chủ đề truyện truyền thống: An Tiêm bắn voi rừng, vợ An Tiêm dùng sắc đẹp quyến rũ cá, con An Tiêm thuần phục hổ… Có người cho rằng đây là kiểu cách tân, sáng tạo theo thị hiếu thời đại. Nhiều bậc cha mẹ lo ngại, băn khoăn khi chọn sách cho con trước sự cải biên sáng tạo này. Chúng tôi đã gặp một số nhà văn để tham khảo về hiện tượng này.