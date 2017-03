Con gái Thủ tướng tham gia đấu giá sách quý hiếm

Tổng cộng có 15 đầu ấn phẩm được đưa ra đấu giá lần này, các ấn phẩm có mức giá khởi điểm dao động từ 20.000 đồng đến 5 triệu đồng. Số tiền đấu được sau khi trừ mức khởi điểm trả lại cho chủ sách, phần chênh lệch được chuyển đến ủng hộ cho quỹ sách nói phục vụ người mù TP.HCM.

Phiên đấu giá là một phần nội dung của Chợ phiên sách cũ do Nhã Nam tổ chức từ ngày 18 đến 20-9, GS Ngô Bảo Châu và bà Phượng cùng tham gia cuộc đấu giá này. GS Ngô Bảo Châu tích cực đeo bám lượt đấu quyển Việt Nam văn hóa sử cương của Đào Duy Anh do NXB Bốn Phương (của thi sĩ Đông Hồ thành lập) ấn hành năm 1951. Cuối cùng GS Ngô Bảo Châu cũng đấu thắng quyển này ở mức giá 2,5 triệu đồng.

Bà Thanh Phượng (ngồi) và GS Ngô Bảo Châu đang theo dõi phiên đấu giá. Ảnh: TS

Phiên đấu kịch tính hẳn lên khi bà Thanh Phượng cùng ông Dương Thanh Hoài bỏ giá đấu quyển Cochinchine (Nam Kỳ) do Phủ Toàn quyền Đông Dương thực hiện, NXB Gastaldy in tại Sài Gòn năm 1931.

Quyển sách này còn nguyên các bản đồ đính kèm (qua thời gian với sự trao tay giữa các chủ sách, những bản đồ này thường bị mất). Sách thuộc bộ sưu tập của nhà báo Hà Văn Bảy (báo Thể Thao Văn Hóa), giá khởi điểm 5 triệu đồng. Sau khoảng 20 phút “rượt đuổi” bà Thanh Phượng đã đấu thắng quyển này ở mức giá 10 triệu đồng.

Cử tọa buổi đấu vỗ tay vang rộn chúc mừng con gái Thủ tướng sở hữu được quyển sách quý do người Pháp in tại Sài Gòn cách đây 84 năm. Ngoài ra, bà Phượng cũng đấu thắng tại phiên này quyển sách Bác sĩ Ai-Bô-Lít - quyển truyện nổi tiếng của Coóc nây Tru-cốp-xki, NXB Cầu Vồng 1984.

Phiên đấu còn một số ấn phẩm độc đáo như quyển La musique et le monde tác giả GS Trần Văn Khê; tập thơ Đầu xuân ra sông giặt áo của Nguyễn Nhật Ánh, Tri Tân tạp chí số 98, năm 1943; Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân in 1963 tại miền Nam; Truyện Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp, in song ngữ 1951… và một số tờ nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn.

Cuối phiên đấu giá, ban tổ chức cộng được số tiền 15.130.000 đồng và đã trao cho chị Hướng Dương - Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù.