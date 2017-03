Công ty Phan Thị ra mắt website hội sách Mầm non

Chuyên mục giúp các thầy cô giáo trường Mầm non và quý phụ huynh theo dõi lại hình ảnh hoạt động của các kỳ Hội Sách đã diễn ra.

Công ty Cổ phần Truyền thông – Giáo dục & Giải trí PHAN THỊ là thương hiệu uy tín trong lãnh vực xuất bản và phát hành sách cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, đã nổi tiếng hơn 10 năm qua. Với phương châm “Sách – nuôi dưỡng tâm hồn trẻ”, trong một năm qua, Phan Thị đã thường xuyên tổ chức chương trình HỘI SÁCH MẦM NON BOOK4B để đưa sách đến với nhà trường và trẻ.



HỘI SÁCH MẦM NON BOOK4B là Vương Quốc Sách, nơi hội tụ tất cả tinh hoa của các ấn phẩm dành cho lứa tuổi mầm non và tiểu học. BOOK4B cung cấp đa dạng thể loại sách giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc, hình thành nhân cách, tính cách, xây dựng kỹ năng sống, giúp trẻ khám phá môi trường, thiên nhiên, làm quen với khoa học kỹ thuật, đồng thời khơi gợi trí tưởng tượng, óc sáng tạo của trẻ qua những câu chuyện thú vị.



HỘI SÁCH MẦM NON BOOK4B là phương thức giúp phụ huynh và trẻ nhỏ đến với sách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

