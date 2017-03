Cuộc thi Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống

Sáng ngày 15.4.2013, tại Chi nhánh phía Nam - NXB Công an nhân dân đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống 2012 - 2015”, do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Đại tá - nhà văn Phùng Thiên Tân, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Công an nhân dân, Trưởng ban Thường trực cuộc thi đã chủ trì buổi họp, với sự tham gia của nhiều nhà văn và đại diện các cơ quan báo chí tại TP.HCM. Nhà phê bình Lê Quang Trang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cũng tham gia và phát biểu tại cuộc họp. Cuộc thi này vốn được phát động từ cuối năm 2012 và một trại sáng tác hỗ trợ cuộc thi cũng đang diễn ra ở Quảng Ninh. Nội dung cuộc thi viết về người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, với thể loại gồm tiểu thuyết, truyện và ký. Đối tượng tham gia là các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài lực lượng công an. Để hỗ trợ cho các tác giả tham dự cuộc thi, có 03 trại sáng tác được tổ chức vào các năm 2013, 2014, 2015. Ban tổ chức cũng sẽ tạo điều kiện cho các tác giả đi thâm nhập thực tế sáng tác theo đề tài đăng ký tại một số đơn vị và địa phương... Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa xuất bản hoặc chưa in trọn vẹn trên báo và tạp chí. Mỗi tác giả có thể gửi 01 hoặc nhiều tác phẩm dự thi. Ban Thường trực bắt đầu nhận bản thảo từ ngày 01.01.2013 đến hết ngày 30.6.2015 (theo dấu bưu điện). Ban tổ chức sẽ trao 3 giải A trị giá mỗi giải là 50.000.000đ; 5 giải B trị giá mỗi giải 30.000.000đ, 7 giải C trị giá mỗi giải 20.000.000đ, 7 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 10.000.000đ. Tác giả đăng ký bản thảo, đề tài sáng tác dự thi với Ban Tổ chức qua: Ban biên tập Sách văn học Nhà xuất bản Công an nhân dân Phòng 536 - Phòng 538 - Phòng 540 Trụ sở: 92 Nguyễn Du - Hà Nội; Điện thoại: 04. 3.9742997 Email: xuatbancongan@gmail.com; Chi nhánh phía Nam - NXB Công an nhân dân 283 Điện Biên Phủ - quận 3 - TP.HCM. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 8.2015. Theo NVTPHCM