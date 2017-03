Cuốn sách về mẹ gây xúc động tại Hàn Quốc

Bản tiếng Hàn của cuốn sách từng lập kỷ lục trên thị trường sách nước này khi tiêu thụ được hơn 1 triệu bản chỉ trong thời gian ngắn.

Take Care of My Mom (tạm dịch: Hãy chăm sóc mẹ tôi) được NXB Changbi ấn hành lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Cuốn sách đã tạo nên "hội chứng mẹ" trong làng văn Hàn Quốc - một trào lưu đua nhau viết về mẹ nhằm thu hút sự chú ý của độc giả, ăn theo hiệu ứng của Take Care of My Mom.

Trang bìa bản tiếng Hàn của cuốn sách.

Imprima - một trung tâm chuyên về bản quyền tại Hàn Quốc - cho biết, rất nhiều nhà xuất bản thế giới đang nhòm ngó tới tiểu thuyết của Shin Kyung Sook, như: Oh! Editions - Pháp, J. M. Meulenhoff - Hà Lan… NXB Văn học Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc đã mua xong bản quyền. Hiện, Imprima tiếp tục thương thảo hợp đồng với NXB Nhật Shueisha. Tại Việt Nam, công ty Nhã Nam đã mua bản quyền tiếng Hàn cuốn tiểu thuyết này và sẽ xuất bản trong thời gian tới.

"Ngoài ra, những nhà xuất bản đến từ Đức, Tây Ban Nha và Mỹ cũng đã có đề nghị. Chúng tôi đang tiến hành từng bước để quảng bá cuốn sách đến với cả thế giới", Oh Sun Joo, đại diện của Imprima cho biết. Sun Joo cho rằng, điều cuốn hút lớn nhất của cuốn sách chính là tình mẫu tử được Shin Kyung Sook đề cập đến trong tác phẩm.

"Một số đại diện văn học thể hiện cảm xúc rất mãnh liệt. Họ nói, họ đã khóc vì nhớ đến mẹ mình khi mới đọc 50 trang dịch giới thiệu của tác phẩm. Thông điệp về tình mẹ con được miêu tả độc đáo dưới góc nhìn văn hóa truyền thống Hàn Quốc là nguyên nhân chính tạo nên sức hấp dẫn không biên giới cho cuốn sách", Sun Joo nói.

Barbara J. Zitwer - một đại diện văn học người Mỹ - nhận xét, tiểu thuyết của Shin là một cuốn sách mang tính toàn cầu và bí mật của người mẹ trong tác phẩm cũng chính là bí mật của mọi người mẹ trên thế giới.

"Tất cả ai đọc cuốn sách này đều không khỏi nghĩ về mẹ mình, về mẹ của những người bạn mình, về những đứa con gái và các mối quan hệ gia đình. Tác giả là người Hàn Quốc, cuốn sách đậm chất Hàn Quốc nhưng nhân vật, suy nghĩ và ý tưởng trình bày trong tác phẩm lại mang tính toàn cầu. Đây là tác phẩm tuyệt vời cho bất cứ ai trên khắp thế giới, đặc biệt là phụ nữ. Đây còn là cơ hội khám phá một cây bút tài năng mới. Shin dường như hoàn toàn vô danh với tất cả chúng ta. Vì vậy, cuốn sách lại càng là một bất ngờ thú vị", Zitwer chia sẻ.

Nhà văn Shin Kyung Sook trong phòng làm việc của mình. Ảnh: Chosun.

"Câu chuyện không chỉ kể về mối quan hệ của người mẹ với những thành viên khác trong gia đình. Nó cũng không chỉ là chuyện mẹ và con gái, mẹ và con trai hay mẹ và bố. Nếu bạn nhìn sâu vào cuộc đời nhân vật mẹ, bạn sẽ thấy hình ảnh của mọi nhân vật liên quan cũng như cuộc sống của các gia đình khác", Zitwer nói tiếp.

Take Care of My Mom xoay quanh một bà mẹ già cả, sống ở vùng nông thôn. Một hôm, bà quyết định lên Seoul để chúc mừng sinh nhật con gái. Nhưng rồi bà mất tích trong hệ thống tàu điện ngầm như mê cung của Seoul. Bà không tìm thấy nhà con gái mình vì mắc chứng bệnh Alzheimer. Thế nhưng, không một ai trong gia đình biết bà mắc phải căn bệnh này. Bí mật ấy đã được người mẹ giữ kín.

Cuốn sách gồm 4 chương, mỗi chương do một người khác nhau kể chuyện, bắt đầu từ con gái, con trai, chồng và cuối cùng là chính bà mẹ. Họ lần lượt kể về những kỷ niệm của mình với nhân vật chính. Trước sự biến mất của bà, những người còn lại đã nhận ra, họ đã thờ ơ và vô tâm thế nào trước nỗi đau và sự cô đơn của vợ, của mẹ.

Để đáp lại tình cảm của đông đảo độc giả, nhà văn Shin dự tính tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ với người đọc tại 10 quốc gia. Cuốn tiểu thuyết cũng sẽ được chuyển thể thành kịch bản sân khấu, phim và nhạc kịch trong năm tới.

"Khi xuất bản cuốn sách này, tôi không hề nghĩ nó sẽ bán được hơn một triệu bản. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin. Tôi rất hạnh phúc", nhà văn chia sẻ trong cuộc họp báo khi bản in thứ 1 triệu của cuốn sách được bán ra.

"Một số độc giả đã tìm đến thăm tôi. Họ đi cùng mẹ mình. Vài người đã khóc khi gặp tôi. Có những người kể, họ đã đọc cho những người mẹ mù chữ của mình nghe. Nếu tôi được nghe những chuyện này trước khi viết Take Care of My Mom, có thể cuốn sách đã khác", tác giả nói.

Một thống kê cho thấy, độc giả của cuốn sách khá đa dạng, nhưng chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 20 - 30 và đàn ông trung niên.

Theo Hà Linh (Nguồn: Chosun)