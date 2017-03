Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của QĐND Việt Nam

Với mong muốn gửi tặng tới đại tướng món quà thể hiện sự tôn kính, tri ân dành cho ông, tuyển tập 100 bài viết về Anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tên gọi “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam” do NXB Quân đội nhân dân thực hiện, đã hoàn thành ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới. Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lâu nay đã trở thành một huyền thoại, là sự ngưỡng mộ, kính yêu của biết bao nhiêu người Việt Nam và thế giới. Không kể đó là nhà chính trị, nhà văn, nhà báo khi đã có được may mắn gặp gỡ, trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đó luôn là những kỷ niệm khó quên. Hơn 100 bài viết dù chỉ là một phần rất rất nhỏ trong kho tàng hàng vạn bài báo, cuốn sách viết về ông nhưng lại chứa đựng muôn vàn cảm xúc dành cho người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - con người kiệt xuất của quân đội và dân tộc Việt Nam. Ảnh: MINH ĐIỀN Với tấm lòng quý mến và khâm phục, các tác giả trong tuyển tập đã phân tích nhiều góc cạnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong sự đa dạng và phong phú đó vẫn có tiếng nói chung, khẳng định Võ Nguyên Giáp là người cộng sản kiên trung, tuyệt đối chung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Nhớ về lần được tiếp kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại sứ Ai Cập Ala Enlâyki đã viết thư gửi ông Trần Tam Giáp, Chủ nhiệm CLB hưu trí Bộ Ngoại giao, với những tâm sự đầy cảm xúc: “Cuộc tiếp kiến đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc cho tôi và vợ tôi, bởi vì được đến thăm một vị lãnh tụ vĩ đại, vị lãnh tụ mà lịch sử hiện đại không bao giờ có thể quên được. Như ngài có thể biết, bề dày tiểu sử của Tướng Giáp đã khắc sâu vào tâm khảm của tất cả mọi người Ai Cập. Tướng Peter Macdonald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh, đánh giá: “Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự cấp cao, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực. Khó có vị tướng nào so sánh được với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”. Luôn hướng về người anh cả với tấm lòng tôn kính, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, người trực tiếp chỉ đạo nội dung của tuyển tập, viết “Với tôi, đại tướng là người thầy, người anh, người đồng chí gần gũi suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. Rất nhiều câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp của các nguyên thủ quốc gia, chính khách, tướng lĩnh, sĩ quan, nhà sử học, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo... trong và ngoài nước đã được đưa vào tuyển tập. Đó không chỉ là món quà mừng thọ dành cho ông mà còn là món quà quý dành cho những người yêu mến, kính trọng ông - một con người kiệt xuất của quân đội và dân tộc. Theo Vĩnh Xuân (SGGP)