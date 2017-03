Dan Brown khiến cả thế giới tẽn tò

Bốn năm kể từ cuốn The Lost Symbol (Biểu tượng thất truyền) ra mắt năm 2009, độc giả mới có cơ hội tái ngộ với nhà biểu tượng học Robert Langdon qua lời văn của nhà kể truyện tài ba Dan Brown. Cuốn sách thứ tư của Dan Brown - Inferno (Địa ngục) đưa độc giả tới thế giới Trung cổ thế kỷ 14 ở Ý.

Nín thở chờ đợi

Dựa theo phần đầu tiên trong trường ca La divina commedia (Thần khúc) của nhà thơ kiệt xuất người Ý thời Trung cổ Dante Alighieri, độc giả háo hức chờ đón Inferno với kỳ vọng sẽ được chiêm ngưỡng thế giới “địa ngục” cùng những công trình về nghệ thuật, lịch sử, khoa học ở thành phố Florence và các địa điểm khác ở châu Âu. Thành công từ bộ ba Angels & Demons, The Da Vinci Code và The Lost Symbol đã khiến Inferno được kỳ vọng hơn bao giờ hết, đặc biệt cuốn sách được dự báo sẽ đánh bại con số 80 triệu của The Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci) - cuốn bán chạy nhất trong series về Robert Langdon.

Ngay từ lúc Dan Brown cặm cụi bên bàn phím sáng tác Inferno thì ngoài kia, hàng triệu độc giả lẫn những nhà xuất bản và cả giới chuyên môn nín thở chờ đợi. Chris White - một khách hàng quen thuộc của nhà sách Waterstones đã chia sẻ kỳ vọng của anh dành cho Inferno: “Cuốn sách này sẽ là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất, nhanh nhất trong năm nay. Thật khó tìm ra đối thủ nào của nó. Đó sẽ là một cú hích lớn từ bây giờ cho tới mùa hè và có thể tới tận cuối năm”. Còn Jo Brittan - chuyên gia tư vấn kinh doanh ở Surrey (Anh) nói: “Tôi không thể chờ đợi cuốn sách này hơn được nữa. Nó sẽ là tổng thể của sự giải thoát, giống như một tác phẩm ly kỳ tuyệt vời, gay cấn và luôn có những câu đố bí ẩn để tìm ra và bạn không thể đoán được tiếp theo như thế nào”.

Cái bóng thành công của Mật mã Da Vinci quá lớn đã gây hại cho “cậu em út” Địa ngục của Dan Brown khiến cả thế giới bị chơi một vố đau.

Theo thống kê từ các nhà sách trực tuyến có tiếng, lượng đơn đặt hàng trước của Inferno đã tăng 24% so với cuốn The Lost Symbol trên Amazon. Cả Amazon và hãng sách lớn nữa là Barnes & Nobles đã sẵn sàng đưa Inferno vào vị trí số 1 trong top những cuốn sách bán chạy nhất của họ. Tại Anh, Inferno trở thành cuốn sách có lượng đặt hàng lớn nhất trên Waterstones kể từ cuốn The Casual Vacancy của nữ nhà văn JK Rowling. Một trận chiến về giá cả giữa các hãng bán lẻ cũng xảy ra khi cả Tesco, Asda và Amazon đồng loạt đưa ra những mức giá hấp dẫn để lôi kéo người đọc.

Còn Dan Brown thì rất tự tin: “Với cuốn tiểu thuyết mới này, tôi sẽ đưa người đọc vào một hành trình chìm đắm trong sự bí ẩn, những mã số, ký hiệu và những lối đi bí mật hơn”.

Và hụt hẫng tột cùng

Rạng sáng 14-5, hàng loạt dòng người xếp hàng từ sáng sớm ở các nhà sách lớn với hy vọng được cầm trên tay cuốn Inferno sớm để thỏa mãn sự chờ đợi. Tuy nhiên, ngay khi Inferno xuất bản, một lượng lớn độc giả và giới chuyên môn đã vấp phải sự hụt hẫng, bởi sự kỳ vọng quá cao của họ về cuốn sách đã không được đáp lại xứng đáng. “Dở nhất từ trước tới nay”, “nhảm nhí”, “thất vọng”... là phần lớn những phản ứng của người đọc về Inferno.

Nhà phê bình Jake Kerridge viết trên tờ Telegraph rằng chính tham vọng quá lớn so với khả năng của Dan Brown là nguyên nhân khiến cuốn tiểu thuyết thất bại. Jake gọi Inferno là “cuốn sách tồi tệ nhất của Dan” và chỉ chấm 2/5 sao. Cây bút A.N. Wilson của tờ Daily Mail - nơi trước đó đã đăng “nhá hàng” lời nói đầu và chương 1 của Inferno cũng thẳng thừng nhận xét tác phẩm “toàn là thứ nhảm nhí”.

Theo các nhà phê bình, Inferno chỉ là “cuộc truy đuổi mở rộng thêm” kể từ The Da Vinci Code. Tài kể chuyện của Dan cũng bị nhận xét đã bị “chùng xuống” vì sức nặng của những chi tiết lịch sử. Trước đó, tác giả 48 tuổi này từng cho biết các yếu tố nghệ thuật, lịch sử, địa danh và khoa học đều được ông lấy từ hiện thực, chỉ có nhân vật được hư cấu, thế nhưng lời khẳng định của ông đang bị nghi ngờ. Người đọc thậm chí đã thống kê ra những sai lầm trong cuốn sách mới.

Bị chính quyền Manila phản ứng dữ dội Mới đây nhất, chính quyền Manila (Philippines) cho biết họ vô cùng giận dữ khi Dan Brown miêu tả thành phố Manila của họ là “cánh cổng địa ngục”. Trong cuốn sách Inferno gần 500 trang, Manila được Dan miêu tả là thành phố ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, nghèo đói và là nơi mại dâm trẻ em phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch của cơ quan quản lý Manila là Francis Tolentino đã gửi một bức thư tới nhà văn ăn khách bày tỏ sự bất bình về cuốn sách. “Thực ra nơi chúng tôi ở là một cánh cửa mở ra thiên đường” - Francis viết trong bức thư.

THÚY HOA