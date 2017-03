“Đảng chấp nhận mọi tìm tòi, mọi khuynh hướng sáng tác...”

Phát biểu tại buổi làm việc chính thức Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 vào sáng qua (6-8), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh như trên. Ông nói: Trong 80 năm qua, nhiều thế hệ nhà văn Việt Nam đã hòa mình, gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, với cuộc chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước, gắn bó với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo nên nền văn học cách mạng, nhiều tác phẩm có giá trị rất đáng trân trọng, tự hào... Gần đây, nền văn học của chúng ta tiếp tục đổi mới và phát triển, các nhà văn tâm huyết tìm tòi, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm mới giàu tính nhân văn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.

Áp lực từ cấp dưới, cấp thừa hành

Nhà văn Phạm Viết Đào cho rằng phát biểu của ông Trương Tấn Sang có rất nhiều điểm mới so với những kỳ đại hội trước. Điều này cho thấy thái độ của Đảng, nhà nước cởi mở và thoáng hơn rất nhiều. Đảng và nhà văn đã gặp nhau ở một mẫu số chung, đó chính là nhân dân, là dân tộc.

Về một số tác phẩm bị đối xử không công bằng, nhà văn Trần Nhương cho rằng không phải do đường lối của Đảng mà do địa phương không hiểu được định hướng, không hiểu được sự cởi mở trong quan điểm, đường lối của Đảng nên đã có thái độ không đúng với tác phẩm, tác giả. Chính điều này mới là mối đe dọa lớn nhất của nhà văn. “Anh cả nghĩ, cứ thấy cái nào nhạy cảm thì cấm nhưng anh đo mức độ nhạy cảm ấy bằng cái gì?” - nhà thơ Trần Nhương nói.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Còn theo nhà văn Xuân Tùng, những người “gác gôn”, duyệt bản thảo ở Cục Xuất bản cũng có khi hành xử sai, vùi dập tác phẩm tốt. Ông kể có trường hợp một nhà văn viết một tác phẩm rất hay, các nhà xuất bản đầu tư hàng trăm triệu đồng nhưng Cục Xuất bản không cho in. Cuối cùng, người này phải trình lên đồng chí Trương Tấn Sang. Ông cho thành lập ngay một hội đồng và ngay trong tuần sau trả lời: In. Một tác phẩm thai nghén ròng rã suốt mấy năm trời, sau 13 năm chờ đợi mới được duyệt. “Thử hỏi còn ai dám xả thân vì một đứa con có thể bị bóp chết từ trong trứng nước mà không rõ lý do gì” - ông Tùng đặt vấn đề.

Cần có luật văn học?

Nhà văn Phạm Viết Đào cho rằng sở dĩ có những chuyện như vậy không phải do tác động của quyền lực nào mà ở chỗ nhìn nhận, đánh giá tác phẩm không theo một chuẩn mực nào. “Nhà văn viết về một nhân vật xấu thì bị cho là chống đối thì làm sao ổng dám viết. Muốn tránh tình trạng quy chụp, trù úm trong những quan hệ văn chương thì cần phải có luật chuyên ngành để không tùy tiện cấm đoán. Tất nhiên, tự do nào cũng nằm trong giới hạn, không có tự do nào là vô biên nhưng ít nhất tôi cũng phải biết tôi tự do đến đâu. Hiện nay có Luật Xuất bản nhưng thực thi không nghiêm chỉnh, gây rất nhiều cản trở cho nhà văn. Vì vậy, Hội Nhà văn đang đề nghị phải có luật văn học” - nhà văn cho biết.

Ở một góc độ khác, nhà thơ Chim Trắng cho rằng phải nói sòng phẳng hiện nay quyền tự do sáng tác được nới rộng hơn trước đây rất nhiều. Một nhà văn dũng cảm thì không thể bị ai thu hẹp. Cái chính là nhà văn mình không sống chết với nghề, không đủ tâm, đủ tài để tạo ra một tác phẩm đủ sức vượt qua những rào cản đó.

Nhà văn Hà Đình Cần đồng tình: “Thật ra đến nay chưa có tác phẩm nào lớn mà chưa được in hay chịu nằm ở ngăn kéo cả. Nếu một tác phẩm gây rúng động toàn xã hội thì không một trở ngại nào có thể ngăn cản được”.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Sẽ bảo vệ hội viên đến cùng! Hiện nay mối quan hệ giữa các hội viên rất lỏng lẻo. Với vai trò là thành viên của ban chấp hành mới, tôi không dám hứa nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để liên kết các hội viên lại với nhau, không chỉ ở các hội thảo, hội nghị một năm vài lần mà có thể tăng cường tạo diễn đàn để giới thiệu thơ văn của hội viên lên blog, website… Trong năm năm qua, hội cũng đã bảo vệ được một số vụ nhưng cũng có những vụ hội không can thiệp. Có thể vì nhiều lý do nhưng vì mối quan hệ lỏng lẻo và chưa quan tâm sâu sát giữa hội và hội viên mà nhiều việc không được giải quyết đến nơi đến chốn. Cá nhân tôi cho rằng nếu hội viên của mình sáng tác nghiêm túc, không phạm luật mà tác phẩm không thể phát hành, bị đình bản hoặc bị thu hồi thì chúng tôi sẽ đấu tranh và bảo vệ hội viên đến cùng. Tất nhiên cũng sẽ có một trường hợp mình đã bảo vệ đến cùng nhưng vướng phải những vấn đề pháp lý không thể khắc phục được thì tôi cũng sẽ nói cho hội viên của mình hiểu chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng bất lực.

