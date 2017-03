Sáng 10-6, tại Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục đã diễn ra “Hội nghị chống in lậu năm 2010”. Cùng bức xúc về nạn in lậu nhưng tinh thần của mỗi NXB mỗi khác tùy theo thâm niên trong nghề và kinh nghiệm của mình. Nếu những NXB non trẻ như Thái Hà Books, Chi Books… hăng hái, nhiệt huyết với việc tham gia chống in lậu thì NXB Trẻ kỳ cựu đã có một phát biểu gây sốc: “Đầu hàng với sách lậu!”.

Mức xử phạt quá thấp!

Đại diện NXB Trẻ, ông Phạm Sĩ Sáu, Trưởng ban Biên tập khai thác đề tài và giao dịch tác quyền NXB Trẻ, tuyên bố: “Giám đốc của chúng tôi mới đây đã tuyên bố thôi không tham gia chống in sách lậu nữa mà phải sống chung với sách lậu. Vì số tiền chúng tôi bỏ ra cho việc chống in lậu quá tốn kém mà hiệu quả không bao nhiêu. Năm rồi tốn cả trăm triệu đồng và bao nhiêu thời gian, công sức chúng tôi mới phát hiện ra hai vụ in lậu lớn sách của mình. Khi báo cho cơ quan chức năng, cơ sở in lậu chỉ bị phạt có vài triệu đồng…”.

Bức xúc của NXB Trẻ là bức xúc của hàng loạt NXB khác khi việc in sách lậu hiện nay chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất là 500 triệu đồng trong khi chỉ cần in lậu một cuốn sách như Harry Potter có thể lời cả tỉ đồng. Đại diện NXB Giáo dục ví von chuyện phạt tiền này như dân buôn lậu đi buôn 10 chuyến, bị bắt hai chuyến vẫn lời tám chuyến nên có những “đầu nậu” in lậu vừa mới bị phạt xong đã vi phạm bị phát hiện lại ngay.

Các nhà xuất bản trưng bày sách giả đối chứng với sách thật trong “Hội nghị chống in lậu 2010. Ảnh: HÒA BÌNH

Đại diện các NXB đều đưa ra yêu cầu sửa luật, xem in lậu là tội làm hàng giả, lũng đoạn kinh tế, cần phải phạt tù những đối tượng tổ chức in lậu và rút giấy phép hành nghề đối với các nhà in, cơ sở in lậu, thậm chí tịch thu luôn máy in. “Cần có một hành lang pháp lý an toàn về việc liên thông phát hiện-xử phạt kịp thời, hiệu quả việc in-tiêu thụ sách lậu” - đại diện các NXB mong mỏi.

Phải chống ngay từ trong nhà

Ông Phạm Sĩ Sáu phẫn nộ: “Chính các NXB cũng ăn cắp của các NXB khác. Chúng tôi vừa mất của vừa suýt bị kiện ra quốc tế vì làm thất thoát bản quyền quyển sách Đời thay đổi khi ta thay đổi của một tác giả nước ngoài. Dù chúng tôi đã công khai việc mua bản quyền xuất bản tác phẩm này ở Việt Nam nhưng có đến bốn NXB trong nước đã bán giấy phép cho tư nhân in quyển sách này khiến chúng tôi bị đối tác nước ngoài kiện. Chúng tôi phải thuê luật sư, theo đuổi pháp lý hết một năm rưỡi mới tránh được vụ kiện này. Ngay chính chúng tôi cũng vi phạm bản quyền của một NXB khác khi bị một đối tác liên kết lấy danh nghĩa của mình in lậu sách của nơi khác. Thế nên việc chống in lậu không phải chỉ ở bên ngoài mà phải chống từ ngay trong nhà giữa các NXB với nhau”.

Để giải quyết việc trên, tất cả các NXB đều đồng thuận việc lập hiệp hội chống sách giả, sách lậu để có sự bắt tay giữa tất cả đơn vị xuất bản. Hoạt động dự tính của hiệp hội này là cùng tẩy chay những đại lý, cơ sở tiêu thụ ấn phẩm in lậu; cùng báo cho nhau nếu phát hiện các vụ in lậu, tiêu thụ sản phẩm in lậu của bất cứ đơn vị nào trong hiệp hội; thống nhất giá chiết khấu trong hiệp hội để cạnh tranh với giá sách lậu…

Mua sách lậu là đồng phạm trộm cắp!

Các NXB cùng nêu thực trạng: Sách lậu đang hiện diện khắp nơi nhưng có một hình thức phổ biến mà chưa được tính là sách lậu đó là bản photocopy. Ông Phạm Sĩ Sáu cho biết theo luật, mỗi bản sách chính bản người mua chỉ được quyền photo một bản để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Song hiện nay, hàng chục ngàn tiệm photocopy trong nước là hàng chục ngàn điểm in lậu công khai mà không chịu bất cứ chế tài nào. Và đang có hàng chục ngàn thầy cô, sinh viên, học sinh xài bản photo mà không ý thức rằng mình đang xài hàng giả. “Đừng vì việc mua rẻ một quyển sách được một ít tiền mà biến mình thành đồng phạm trộm cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của người khác” - ông Phạm Sĩ Sáu lên án.

Bên cạnh việc kêu gọi ý thức nơi người mua sách, các NXB cũng hứa sẽ nỗ lực giảm giá sách để sách thật dễ đến tay người mua.

Thưởng nóng cho người báo tin in lậu Đó là đề xuất của giới xuất bản tại hội nghị. Kèm theo đề xuất này là sáng kiến thành lập đường dây nóng về in lậu, cùng việc bảo đảm bí mật, an toàn cho người báo tin, tố cáo việc in lậu để tránh bị trả thù. Các NXB cũng đề nghị quyết liệt dẹp các chiếu sách lề đường vì hơn 90% sách bày bán ở đấy là sách giả với giá bán... cao hơn sách thật! Các nhà làm sách cho biết hiện giới “đầu nậu” sách lậu bán ở chiếu sách vỉa hè thường dùng chiêu nâng giá bìa thật cao, rồi treo bảng giảm chiết khấu thật nhiều để dụ người mua. Song tính lại, giá sách giả dạng này vẫn đắt hơn sách thật mà chất lượng in lẫn nội dung sách giả lại kém, cẩu thả, sai sót hơn hẳn ấn phẩm thật.

HÒA BÌNH