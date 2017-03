Dịch giả - Dịch thật

Nhu cầu về thông tin và kiến thức là vô tận nên những người có trình độ ngoại ngữ khá có nhiều cơ hội múa bút dịch và biên dịch. Thế nhưng hiện nay công việc dịch đang có tình trạng chụp giựt, bát nháo với nhiều bản dịch cẩu thả, sai sót trầm trọng, hoặc nói theo giọng nửa đùa nửa thật, hơi cay đắng là “mắc dịch”.

Có những bản dịch do nhiều người dịch, mỗi người một phần rồi ráp lại, đọc thấy buồn cười giống như ăn bít-tết chấm mắm tôm! Sở dĩ có những bản dịch như vậy là do các ông chủ làm sách thuê một dịch giả dịch nhưng ông này vì lý do nào đó, hoặc bận bịu hoặc “kẹt sô”, sợ không giao bản dịch đúng thời hạn, bèn cắt làm nhiều phần giao cho nhiều người dịch - kể cả một số sinh viên hay những người không chuyên. Sau đó vị “dịch giả thật” này gom các phần dịch của những “dịch giả… giả” kia ráp lại giao cho người làm sách!

Còn có những trường hợp tệ hơn nữa là mấy ông “cai thầu dịch” lãnh sách về giao cho đám học trò sinh viên dịch bằng máy - qua phần dịch trên Google, kiểu cắt từng câu gõ lên Google dịch, xong ráp lại. Người viết đã từng biết chuyện một giảng viên đại học môn tiếng Anh dịch một bộ sách chuyên ngành dày hơn 500 trang chỉ vài tuần là xong, giao bản dịch nhận thù lao mấy chục triệu đồng. Tò mò hỏi sao ông dịch nhanh như hỏa tiễn thế, ông ta thành thật cho biết cách dịch tốc hành như vừa nói trên!

Lại nói về chuyện biên dịch. Biên dịch có thể là dịch thuật, dịch thoát hay phỏng dịch, nghĩa là vừa dịch vừa tự biên tập. Muốn vậy, người biên dịch phải “cao tay” hơn một dịch giả bình thường, phải có trình độ của một dịch giả và một biên tập viên cộng lại, phải giỏi cả tiếng nước ngoài lẫn tiếng Việt. Thế nhưng một số người trình độ ngoại ngữ lem nhem, thấy biên dịch có vẻ “dễ ăn” cũng nhảy ra “biên dịch”, trở thành “dịch giả”, “nhà biên dịch” - nhất là trong lĩnh vực báo chí, những ấn phẩm mà độc giả chỉ lướt qua, ít quan tâm tới tên người dịch. Thậm chí có người không chỉ biên dịch lôm côm, cẩu thả mà còn gian lận “dịch từ tiếng Việt sang... tiếng Việt”, tức lấy những bản dịch - đặc biệt những dịch phẩm của những dịch giả uy tín cao tuổi, hoặc ở nước ngoài, hoặc đã mất - đem “xào nấu” lại thành một bản dịch mới với tên người dịch mới, vừa có danh là “dịch giả” lại hưởng trọn nhuận bút.

Đến chuyện biên soạn thì thượng vàng hạ cám. Bên cạnh những công trình biên khảo, biên soạn công phu đáng trân trọng, không thiếu những cuốn sách tạp nham do một số người ham lợi háo danh nhưng thiếu tài thiếu đức chỉ biết “soạn” một cách chắp vá, cẩu thả chứ chẳng hề “biên” gì cả nhưng vẫn ghi tên người “biên soạn” ở đầu sách. Xin nêu ra đây trường hợp một vị giảng viên đại học nhưng trước nay lại có tiếng tăm trong giới… làm sách (nay đã cao tuổi nên người viết không tiện nêu tên nhưng nhắc đến chắc trong giới làm sách ai cũng biết). Ông gom góp bài vở của nhiều người khác, có cả những bậc thức giả uy tín, xong ông đứng tên chủ biên (chủ trương biên soạn) nhưng thật ra ông chỉ viết vài trang giới thiệu đầu sách và chễm chệ đứng tên một mình ở bìa 1 và bỏ tiền ra in “sách của mình” - như lời ông ta vẫn khoe - trực tiếp bán cho các nhà phát hành! Và các tác giả có bài in trong sách, nếu là tên tuổi lớn thì may ra được tặng hai cuốn sách, còn nhuận bút thì xin miễn bàn!

Ôi “Chuyện dài biên dịch, biên soạn” nói sao cho hết!

PHẠM CHU SA