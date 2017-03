Đọc “Sao em chưa về” của Dương Ngọc Khánh

Dương Ngọc Khánh là Cựu Thanh niên Xung phong Trung ương rồi kỹ sư xây dựng nên thơ ông mang nhiều tâm sự về nghề xây dựng nhưng cũng mang nhiều tình cảm riêng tư gia đình. Mở đầu tập thơ ông đã viết những câu đề từ: Thơ là Chân lý Thơ làm ta Thánh thiện hơn Và làm Đẹp cuộc đời! Tuy những định nghĩa về thơ của ông không mới nhưng nó thể hiện chức năng của thơ là “Chân – Thiện- Mỹ” mà người làm thơ nào cũng đạt đến cái đích chung ấy. Đọc hơn 130 bài thơ mà ông chắt lọc gần 50 làm thơ để đem đến bạn đọc những gì là gan ruột nhất, tinh túy nhất, thơm tho nhất và tình cảm nhất từ khi ông đến với thơ những năm 60 của thế kỷ 20 thì thật đáng trân trọng. Nếu bạn đọc chịu khó đọc những gì ông viết thì không hụt hẫng nhưng cứ lật đọc lướt qua khó tổng kết hành trình thơ của Dương Ngọc Khánh. Ông làm Thơ như viết nhật ký từ khi khoác áo đi thanh niên xung phong cho đến xây dựng đất nước hay những đại danh, đất nước Campuchia, Mỹ mà ông đặt chân đến... Trong đó phần thơ về gia đình dành cho cha mẹ, vợ con và cháu rất nhiều xúc động chân thật. Nhà văn Triệu Xuân đã viết Lời giới thiệu đầu sách “Thiết tha với đời giàu tin yêu và hy vọng”: “Thơ Dương Ngọc Khánh nói rằng chính nhờ có tình yêu ấy mà mình đã vượt qua rất nhiều chông gai thử thách, cạm bẫy, “Đi tiếp chặng đường đời với linh diệu của tình yêu”. Người bạn đời, người vợ hiền của anh, người đã cùng anh đi xây dựng biết bao công trình, không còn nữa! Đã biết bao buổi chiều, buổi sớm anh đi tìm em, ngòng chờ em, cách trở gì mà em chưa về? Sao em chưa về?” Riêng tôi mới tiếp cận thơ ông lần đầu nên chưa thể hiểu riêng về cuộc đời. Bởi với tuổi 70 ấy mới “dám” xuất bản tập thơ đầu tay bằng những trải nghiệm, chiêm nghiệm lắm lắm. Nhưng nếu Dương Ngọc Khánh chịu chắt lọc những bài thơ ông viết theo thể lục bát có phần gượng ép thì tập thơ sẽ chỉn chu hơn. Hy vọng những gì ông đang tiếp nhận với cuộc sống mới, bạn đọc sẽ có dịp đọc thêm nhiều tập thơ của ông nữa. PLO xin trích một số bài thơ trong tập “Sao em chưa về” (NXB Văn học, 4-2009) vớii bài thơ mới nhất mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thượng thọ bước vào tuổi 100. Võ Đại tướng Cách đây một trăm năm Trên quê hương An Xá Bên dòng sông Kiến Giang Một nam nhi ra đời Người là bậc hiền tài Nhân đức và trí dũng Là con của nhân dân Của núi sông hùng vĩ Từ rừng núi đại ngàn Phất cao cờ Cách mạng Đánh Pháp chín năm trời Một Điện Biên chấn động Hai mươi năm chống Mỹ Xẻ dọc dãy Trường Sơn Bao chiến tích lẫy lừng Đến mùa Xuân đại thắng Đất nước vào đổi mới Vì hạnh phúc, văn minh Người là cây đại thụ Đại tướng của hòa bình Cùng nhân dân anh hùng Người làm nên lịch sử Dựng nước và giữ nước Cho Tổ quốc trường sinh Nhân dân hướng về Người Kính yêu và ngưỡng mộ Công đức lớn của Người Xin ghi lòng tạc dạ Thời đại Hồ Chí Minh Sáng ngời Võ Nguyên Giáp Vị Anh hùng Dân tộc Muôn ngàn năm quang vinh! TP. Hồ Chí Minh, Xuân Canh Dần, 2010 Về thăm Vỹ Dạ Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử Sáng nay anh về thăm thôn Vỹ Chờ dưới hàng cau ngó nắng lên Vườn ai vẫn mướt xanh như ngọc Sao nắng chưa về… Anh nhớ em ! Thăm bến sông xưa vắng bóng thuyền Qua cầu chẳng gặp dáng thơ duyên Dòng Hương vẫn cứ vô tình chảy Chẳng biết anh buồn, em biết không ! Em đã đi rồi em có hay Nắng buồn không có nón nghiêng che Để buồn cho gió thôi bay áo Để bến sông khuya nhớ giọng hò ! Huế, tháng 5-2009 Sao em chưa về Tưởng nhớ Phạm Hồng Trình Điện Trị An phát rồi Sao em chưa về nhỉ? Em đi đâu về đâu Cho cả nhà mong đợi. Đêm qua ngày lại qua Tháng năm dày thương nhớ Có chi làm cách trở Mà sao em chưa về! Dạo này nhà tẻ vắng Em lại chẳng về thăm Con buồn thương nhớ mẹ Anh buồn nỗi thiếu em. Hôm anh lên Đà Lạt Tìm em trên đường xưa Thác vui nào em đến Phố buồn nào em qua? Sớm chiều ngày hai buổi Lối đi về thân quen Tìm em anh tìm mãi Ở nơi nào hỡi em! Hay em là ánh điện Soi cho anh làm thơ Và sáng trên trang sách Cho con học mỗi giờ. Đến Vĩnh Nghiêm thăm em Ẩn mờ trong hương khói Ánh mắt em trầm tư Thế là xa cách mãi... Em đã về bên kia Cõi đá vàng thanh vắng Nhìn em, em có biết Gọi em, em có nghe Ở nhà con mong đợi Mà sao em chưa về! Sài Gòn – 1988 Nhà thơ Dương Ngọc Khánh sinh năm 1939 tại Vinh Hiển, Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Từng là Cựu học sinh Trường Kiến trúc Hà Đông. Nguyên Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Công nghiệp Thực phẩm. Chuyên gia Xây dựng tại Campuchia. Giám đốc Công ty TNHH KVB. Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xây dựng Tp Hồ Chí Minh. Hội thẩm Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh. Ủy viên Ban biên soạn tập thơ nhiều tác giả mang tên Hạt bụi vàng (tập 1 & 2). Hiện ngụ tại 308/18, Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh. Tp. Hồ Chí Minh. Thành viên Nhóm Văn chương Hồn Việt do Nhà văn Triệu Xuân sáng lập. Tác phẩm đã in: In chung: Hạt bụi vàng. Tập 1 & 2. NXB Văn học, 2008. In riêng: Sao em chưa về. Tập thơ. NXB Văn học, 2009.

NGUYỄN TÝ