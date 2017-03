Đôi điều suy ngẫm khi đọc "Nhà văn hiện đại Việt Nam" in lần thứ IV

Tôi là người thích đọc sách văn học và luôn quí trọng các nhà văn Việt Nam, nên khi thấy cuốn "Nhà văn hiện đại Việt Nam", in lần thứ IV, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2010, liền háo hức đọc.



Theo cảm nhận của tôi, cuốn sách đã giúp người đọc hiểu được tiểu sử tóm tắt, các sáng tác chủ yếu, suy nghĩ của nhà văn về văn học, thấy được diện mạo văn học Việt Nam hiện đại là khá đồ sộ, với hàng ngàn tác phẩm, góp phần không nhỏ vào việc giáo dục, động viên các thế hệ người dân nước ta hăng hái tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.



Cuốn sách còn có nhiều tư liệu về Hội Nhà văn Việt Nam, từ Đại hội Nhà văn lần thứ nhất (1957) đến khoá VII, giống như một biên niên sử hoạt động của Hội. Với các nhà văn trẻ, những người yêu văn học, những bạn viết, cuốn sách như nguồn động viên, khích lệ hãy mạnh dạn, kiên trì lao động sáng tạo để có được những tác phẩm văn học giá trị trong thời kỳ đổi mới đất nước.



Tuy vậy, đọc hết cuốn sách đồ sộ, dày gần 1.300 trang, in ấn đẹp, tôi không khỏi cảm thấy thoáng buồn, bởi những người thực hiện chỉ dừng lại ở việc cho in những tư liệu do nhà văn hoặc thân nhân nhà văn cung cấp mà chưa tiến hành sưu tầm tài liệu còn thiếu ở một số nhà văn (còn sống hoặc đã mất) để bổ sung cho đầy đủ.



Thí dụ, về nhà văn Chu Ngọc (1912-1997), quê tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 8 dòng về họ, tên, quê quán, quá trình sáng tác, tác phẩm và không có ảnh. Nhà văn Nay Nô, sinh năm 1942, chỉ có 4 dòng giới thiệu và cũng không có ảnh.



Rồi ba nhà văn tham dự Đại hội Nhà văn lần thứ nhất, được kết nạp vào Hội năm 1957 là nhà văn Nguyễn Anh Tài (1927-1979), nhà văn Phạm Ngọc Khôi, nhà văn Tạ Hữu Thiện (1924 - 1969), mỗi người cũng chỉ được giới thiệu chưa tới 6 dòng và cũng không có ảnh.



Theo tôi, đây là việc làm chưa thể hiện đầy đủ tình cảm và trách nhiệm của những người chỉ đạo và biên tập cuốn sách đối với các nhà văn nêu trên, nhất là những nhà văn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vào Hội từ những ngày đầu thành lập. Điều thoáng buồn nữa là, trong phần các nhà văn họ Trần từ trang 993 (in về nhà văn Trần Bảng) đến trang 1008 (in về nhà văn Trần Đình Hiền) "được" (xuất hiện hai lần), vừa gây khó chịu cho người đọc, vừa lãng phí công in, giấy in, công đóng sách...



Để khắc phục những khiếm khuyết trên, tôi đề nghị trong các lần tái bản, Ban biên tập "Nhà văn hiện đại Việt Nam" nên cử cán bộ sưu tầm tư liệu về một số nhà văn cao tuổi (đã mất hoặc còn sống), bổ sung vào sách cho đầy đủ. Đây là việc làm không chỉ giúp người đọc hiểu thêm về tiểu sử, quá trình sáng tác, suy nghĩ của nhà văn về nghề văn, mà còn thể hiện lòng tri ân, kính trọng đối với các nhà văn đi trước.



Tôi cũng đề nghị, cùng với việc giới thiệu tác giả, tác phẩm được dư luận chú ý bằng những bài viết sâu, các báo chí, trang web của Hội nên mở chuyên mục "Sách mới xuất bản của hội viên", giới thiệu tóm tắt nội dung tác phẩm để mọi người có điều kiện tìm đọc.



Bên cạnh đó, các báo chí của Hội cũng nên thường xuyên giới thiệu chân dung các nhà văn đang sống, làm việc tại các địa phương, các nhà văn thuộc dân tộc ít người, các nhà văn vượt lên tật nguyền, bệnh tật sáng tác được nhiều tác phẩm, không nên tập trung giới thiệu đi, giới thiệu lại một số nhà văn mà bạn đọc đã quá quen biết tên tuổi, tác phẩm, hoặc những nhà văn đang công tác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.



Nhân đây, tôi xin đề nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với chính quyền, Ban Chấp hành Hội Nhà văn địa phương - nơi nhà văn Dương Thị Xuân Quý (1941-1968) công tác, nghiên cứu đề nghị Nhà nước phong tặng chị danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời gian tới. Bởi theo cảm nhận của tôi và nhiều cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội, sự hy sinh tình cảm mẹ con (chị gửi con gái 16 tháng tuổi để bà ngoại nuôi, vào Nam chiến đấu), hy sinh bản thân mình vì sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, chị đã nêu gương sáng cho thế hệ trẻ cùng thời noi theo và đến nay, chuyện về chị vẫn gây xúc động trong tâm trí bao người.



Trên đây là đôi điều kiến nghị nhân đọc "Nhà văn hiện đại Việt Nam", in lần thứ IV. Rất mong BBT xem xét, điều chỉnh để những lần in sau, cuốn sách đạt chất lượng cao hơn và tránh được những khiếm khuyết không đáng có.





Theo Duy Thủy - nguyên cán bộ Quân đội (CAND)