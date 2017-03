Gặp nhà văn viết tiểu thuyết trong vòng... 24 giờ

Nhà văn trẻ người Bỉ đã dành cho Pháp Luật TP.HCM một cuộc phỏng vấn.

Vừa viết vừa đọc phản hồi là niềm vui đặc biệt

. Phóng viên: Vì sao anh có ý tưởng viết tiểu thuyết trực tuyến chỉ trong 24 giờ?

+ Nhà văn Nicolas Ancion: Tôi thường có nhiều ý tưởng đến cùng một lúc. Nhưng các ý tưởng đó không gom vào cùng một tác phẩm được. Tôi cứ viết ý tưởng vào hai, ba cuốn sổ tay rồi sau đó cứ để nó dang dở như vậy mà không hoàn thành được. Việc viết trong 24 giờ bắt buộc tôi phải chọn lựa ý tưởng nào để viết. Các ý tưởng khác thì gác lại cho ngày mai. Vả lại khi đặt ra áp lực về thời gian, tôi bắt buộc phải làm việc, nếu không thì tôi rất lười, sẽ rong chơi cả tuần (Cười). Việc viết trực tuyến giúp tôi nghe được ý kiến độc giả nhiều hơn là viết một cuốn sách giấy. Thay vì nhận được ý kiến của nhà xuất bản đầu tiên sau khi hoàn thành tác phẩm thì viết trực tuyến giúp tôi nhận phản hồi của khán giả ngay trong khi viết. Đó là một niềm vui đặc biệt.





Nhà văn Nicolas Ancion



. Một số người viết trẻ cho rằng họ chẳng nghĩ ra ý tưởng nào để viết cả. Trong khi anh nói rằng anh có rất nhiều ý tưởng. Làm thế nào để giàu sức sáng tạo như vậy?

+ Tôi không cho rằng người ta không nghĩ ra ý tưởng nào để viết. Chỉ là người ta thường đánh giá các ý tưởng hay hoặc dở. Khi cho rằng ý tưởng dở thì người ta không viết. Tôi thì luôn tấn công các ý tưởng của mình, khi viết tôi sẽ có thêm ý tưởng và thêm vào các tình huống phức tạp cho tác phẩm. Tôi thích cho nhân vật của mình gặp nhiều khó khăn chồng chất rồi đưa ra cách họ thoát khỏi khó khăn đó. Đối với tôi, không có ý tưởng hay hay dở mà quan trọng là chúng ta vắt kiệt, đào sâu ý tưởng của mình.

. Anh có thử thách nào tiếp theo cho bản thân sau ý tưởng viết tiểu thuyết trong 24 giờ không?

+ Ở Đức có một tàu điện ngầm chạy quanh thành phố. Tôi đã nhận được một lời đề nghị cùng với hai nhà văn người Pháp và Mỹ sẽ ngồi suốt trên tàu điện ngầm viết liên tục cho đến khi tàu dừng ở ga cuối. Tôi cũng có ý tưởng viết trong một khinh khí cầu hoặc trong một tầng hầm nào đó, dưới lòng đất chẳng hạn.



Tác giả Nicolas Ancion tại buổi giao lưu ra mắt tiểu thuyết Chuyện tầng năm tại TP.HCM. Ảnh: TRÀ GIANG

Viết những điều độc giả không mong đợi

. Các phản hồi của độc giả có làm thay đổi tác phẩm của anh khi anh viết trực tuyến không?

+ Có. Những comment của độc giả rất quan trọng. Tôi vừa viết, vừa đọc comment và sẽ viết theo hướng mà độc giả bất ngờ nhất. Tôi muốn dẫn dắt họ đến cái họ không mong đợi. Như khi tôi viết tại Brussels, có một ông nhà văn Bỉ dõi theo quá trình viết của tôi rất sát sao. Ông liên tục comment rằng nhân vật này hay, chắc chắn nhân vật này sẽ được phát triển rất tốt trong các chương tiếp theo. Vậy là tôi cho nhân vật này “đi đời” ngay trong chương sau (Cười).

. Các tiểu thuyết 24 giờ được anh viết ở một thành phố khác, một nền văn hóa khác biệt với anh. Trong thời gian ngắn như vậy, anh có sợ tác phẩm sẽ đưa ra cái nhìn phiến diện, thiếu kiểm chứng về nơi anh viết?

+ Tôi ý thức rất rõ về điều này. Do đó tôi không mô tả thành phố hay cuộc sống thường nhật của thành phố đó. Tôi viết về con người và những câu chuyện của họ. Như tiểu thuyết marathon tôi viết ở New York, tôi viết câu chuyện về một người đàn ông đến từ nước Pháp, ông ta tìm kiếm người em họ của ông tại New York để hưởng quyền thừa kế một ngôi nhà ở Tây Ban Nha. Hay trong tiểu thuyết tôi viết về Hà Nội, TP.HCM, tôi có mô tả gì về hai thành phố này đâu. Tôi chỉ viết về nỗi sợ hãi của con người khi đối mặt với một căn bệnh kinh hoàng và cách họ thoát ra khỏi nó như thế nào. Tóm lại, tôi viết những yếu tố về cuộc sống và cái chết. Những thứ này nó mang tính toàn cầu, nó không thuộc một nền văn hóa hay thành phố nào cả.

. Xin cảm ơn anh.

TRÀ GIANG