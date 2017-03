Giã từ vũ khí của Hemingway có 47 kết thúc

Ernest Hemingway đã viết tới gần 50 cái kết cho Giã từ vũ khí - Ảnh Getty Images



Được xem như một cuốn bán tự truyện của Ernest Hemingway, Giã từ vũ khí ra đời năm 1929, kể về chuyện tình trong Thế chiến thứ nhất giữa Frederic Henry - một người Mỹ tình nguyện lái xe cứu thương cho quân đội Ý, và cô y tá Catherine Barkley.



Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng Henry và Catherine cũng được ở bên nhau và cùng chờ đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên Hemingway lại chọn một cái kết khá buồn khi để Catherine và cả đứa bé chết trong quá trình sinh nở.



Lúc sinh thời, Ernest Hemingway - người đoạt giải Nobel văn học - từng chia sẻ với tờ Paris Review rằng toàn bộ tiểu thuyết Giã từ vũ khí được ông viết đi viết lại tới 39 lần trước khi thật sự cảm thấy “hài lòng”.Không chỉ đưa ra nhiều sự lựa chọn về nội dung tác phẩm, nhà văn này còn soạn danh sách một loạt tên tiểu thuyết khả dụng như: Love in War, World Enough and Time, Every Night and All, Of Wounds and Other Causes, The Enchantment... Cuối cùng, A Farewell To Arms được Hemingway lựa chọn theo tên một bài thơ của nhà soạn kịch người Anh ở thế kỷ 16 George Peele.Sự cầu toàn trong công việc của nhà văn còn được thể hiện khi ông viết tới 47 cái kết khác nhau cho tác phẩm.



Hemingway cho hay ông đưa ra nhiều đoạn kết đến vậy là để “tìm từ ngữ phù hợp nhất”.Theo thông tin từ tờ New York Times, Seán Hemingway - cháu nội của Ernest - gần đây đã tìm thấy những đoạn kết nói trên trong quá trình nghiên cứu tuyển tập các tác phẩm của nhà văn tại Bảo tàng và thư viện tổng thống John F. Kennedy ở Boston.Trong 47 cái kết này có cả một đoạn kết do một tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng khác là F. Scott Fitzgerald (cha đẻ tác phẩm Gatsby vĩ đại) tư vấn cho Hemingway.



Ngoài ra còn một số đoạn kết đáng chú ý khác như đoạn kết được đặt tên là “Kết về sự sống của đứa trẻ” với nội dung “Không có điểm cuối ngoài cái chết và một đứa trẻ sinh ra là sự khởi đầu duy nhất”.Hay đoạn kết được gọi là “cái kết Nada”: “Tất cả câu chuyện là đây.



Catherine đã chết, bạn sẽ chết và tôi cũng phải chết và đó là tất cả những gì tôi có thể hứa với bạn”.Một cách ngẫu nhiên, kết thúc của Giã từ vũ khí cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi tiểu thuyết được dựng thành phim năm 1932. Khi phát hành tại châu Âu, phim giữ nguyên cái kết giống trong cốt truyện gốc của Hemingway, tức là để Catherine chết và Henry lầm lũi trở về nhà trọ trong cơn mưa tầm tã.



Tuy nhiên khi ra mắt công chúng ở Mỹ, Hãng sản xuất Paramount lại quyết định thay đổi câu chuyện khi để cho Catherine sống.



Theo NGUYÊN PHẠM (TTO, Telegraph)