Giải thưởng Cây bút vàng viết về lực lượng công an

Đây là hoạt động do Nhà xuất bản Công an nhân dân và Chi hội Nhà văn công an phối hợp tổ chức nhằm khuyến khích cho ra đời các tác phẩm văn chương khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an.

Trại sáng tác Cây bút vàng năm 2016 chia làm hai đợt với sự tham gia của khoảng 70 nhà văn. Bên cạnh các cây viết có tiếng thuộc Chi hội Nhà văn công an như Phùng Thiên Tân, Trần Thanh Hà, Như Bình, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Đăng An, tham gia trại viết Cây bút vàng lần này còn có nhiều nhà văn tên tuổi như Đỗ Chu, Chu Lai, Nguyễn Thị Thu Huệ...

Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Nhà xuất bản Công an nhân dân, cho biết trong nhiều năm qua Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc thi viết nhằm động viên sức sáng tạo của người cầm bút trên cả nước, tái hiện sức chiến đấu, xây dựng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.