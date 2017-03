Giao lưu và giới thiệu thơ Nguyễn Trãi bằng tiếng Anh

nhà thơ dịch giả Nguyễn Đỗ (hiện đang sống tại Mỹ) cùng nhà thơ Nguyễn Duy và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên sẽ có chuyến đi giao lưu và giới thiệu tuyển thơ Nguyễn Trãi bằng tiếng Anh. Đây là tập thơ Rời xa triều đình (Beyond the Court Gate) do Paul Hoover và Nguyễn Đỗ dịch, được Nhà xuất bản Counterpath Press - Mỹ ấn hành năm 2010.

Buổi giao lưu, giới thiệu sách và đọc thơ đầu tiên (với sinh viên khoa Sáng tác và Lý luận - phê bình văn học) sẽ diễn ra tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vào ngày 20-5. Sau đó, nhóm sẽ đến Nghệ An, Quảng Ngãi và TP.HCM.

B.LÂM