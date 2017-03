Giáo sư ĐH Stanford giao lưu ở đường sách Sài Gòn

Ông đến Việt Nam lần này để tham dự buổi ra mắt quyển sách Gear Up - Bánh răng khởi nghiệp của mình do Công ty sách First News - Trí Việt tổ chức và phát hành. Rất đông các bạn trẻ đã đến để nghe những câu chuyện khởi nghiệp sinh động từ ông cũng như đặt cho ông những câu hỏi, băn khoăn về khởi nghiệp của mình.