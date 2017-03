Giới thiệu sách về Cách mạng Việt Nam tại Mexico

Là một điểm nhấn của hội thảo năm nay và lần đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha tại Mexico, cuốn sách "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn" dày gần 400 trang gồm các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng ta như đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Phú Trọng, biên soạn theo 4 chương trùng với 4 giai đoạn lịch sử của Cách mạng Việt Nam là 1930-1945; 1945-1954, 1954-1975 và từ năm 1975 cho đến nay.



Mở đầu lời giới thiệu, Tổng Bí thư Anaya viết: "Nói đến Việt Nam là nói đến một tấm gương về sự hy sinh, tận tụy và chủ nghĩa yêu nước, với một bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc và hiện đang xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội." Tổng Bí thư khẳng định: "Mỗi bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đều chứng minh một điều là Chủ nghĩa Marx được áp dụng triệt để vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước và do được một đảng tiên phong trung thành với cách mạng lãnh đạo, Cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi quan trọng qua từng thời kỳ."



Trước sự chú ý của hơn 500 đại biểu tham dự hội thảo, Tổng Bí thư Anaya nhấn mạnh Việt Nam đã để lại nhiều bài học bổ ích về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vạch định một cách đúng đắn chiến lược cho các thời kỳ của cách mạng và bài học trung thành với lý tưởng cách mạng. Đây là lý do chính PT quyết định biên sọan và ấn hành cuốn sách quý giá này không chỉ cho Mexico mà cho nhiều nước Mỹ Latin và các nước khác trên thế giới.



Điểm lại những sự kiện chính của từng chương, Tổng Bí thư Anaya dành nhiều thời gian phân tích bước đi đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 6, mở ra một thời kỳ đổi mới, đưa đất nước đi lên từ một nước hàng năm phải nhập hàng triệu tấn lương thực, giờ đây đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo và càphê.



Giới thiệu tạp chí Báo Ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha của TTXVN do Đảng PT hỗ trợ in ấn, Tổng Bí thư Anaya đánh giá đây là một ấn phẩm đẹp về hình thức và sâu sắc về nội dung, đồng thời bày tỏ hy vọng tạp chí sẽ đưa Việt Nam gần gũi hơn với thế giới và thế giới hiểu nhiều hơn về Việt Nam.



Trong thời gian hội thảo, các đại biểu Mexico và quốc tế còn có dịp chiêm ngưỡng và cảm nhận về các nét đẹp văn hóa, con người và phong cảnh đất nước Việt Nam thông qua triển lãm ảnh do TTXVN gửi tặng./.





Theo (TTXVN/Vietnam+)