GS Trần Văn Khê gặp gỡ độc giả nhân tái bản hồi ký

Bộ Hồi ký Trần Văn Khê vừa được NXB tái bản lần thứ hai, trọn bộ gồm có sách in, sách nói (Audio book) và đĩa phim tài liệu. Đây được xem là một tập hợp dày dặn thông tin tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của vị giáo sư âm nhạc khả kính.

Bìa "Hồi ký Trần Văn Khê".

Giáo sư Khê đã dành thời gian thu âm sách nói, đọc lại những trích đoạn mà ông tâm đắc trong cuốn sách in về hành trình đi tìm giá trị nhạc dân tộc của ông. Còn bộ phim tài liệu dài gần 40 phút mang tên Trần Văn Khê - Người truyền lửa (Phim Phương Nam sản xuất) do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc biên kịch, Phạm Hoàng Nam đạo diễn.

Trong bộ Hồi ký Trần Văn Khê, độc giả có được cơ hội nhìn lại cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng đáng tự hào của nhà nghiên cứu. Từ đó, người đọc có thể trải nghiệm nhiều bài học quý giá qua những câu chuyện giản dị, cảm động.

Bộ sách lôi cuốn người đọc ngay từ những trang đầu tiên với lời kể chân phương, giản dị, đậm chất Nam Bộ của Giáo sư Khê. Khởi đầu từ một sinh viên trường Thuốc Hà Nội, khi qua Pháp, ông lại học về chính trị và cuối cùng gắn bó cả đời mình với âm nhạc.

Phim tài liệu về Giáo sư Trần Văn Khê.

Giáo sư Trần Văn Khê đi hàng trăm nước trên thế giới. Những chuyến đi của ông không phải để ngao du thưởng ngoạn mà để làm tròn nhiệm vụ của một nhà nghiên cứu, bảo vệ những di sản văn hóa âm nhạc đã trải qua bao nhiêu thử thách của thời gian.



Trong hồi ký , ông viết: “Cái may và không may liên tục đến với đời mình làm cho tôi không quá vui khi được hưởng phước, cũng không quá buồn khi lâm nạn, không quá bi quan và cũng không quá lạc quan. Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ là một điều không may đối với tôi nhưng nó lại làm cho tôi sớm hiểu lẽ đời, biết tự lực cánh sinh và chỉ biết sống dựa vào mình… Tuổi tác có thể ngăn cản việc đi đứng, nhìn ngắm hay lắng nghe phần nào nhưng không thể làm ngừng được niềm say mê và nhiệt huyết không bao giờ cạn với âm nhạc…”.

Ngày 7/8, bộ ấn phẩm được phát hành trên toàn quốc. Nhân dịp này, vào 9h30 ngày 7/8, giáo sư có buổi gặp gỡ độc giả tại TP HCM. MC Quỳnh Hương dẫn chương trình. Nghệ sĩ Hải Phượng và Huỳnh Khải góp mặt biểu diễn.

Theo Thất Sơn (VNE)