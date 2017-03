Hàng triệu người sử dụng trái phép sách điện tử

Tuy nhiên, có hàng triệu người hằng ngày đã và đang sử dụng trái phép sản phẩm của các nhà xuất bản, các đơn vị làm sách mà không phải trả tiền hoặc chỉ trả một số tiền rất ít so với giá trị thực của quyển sách”. Đó là thông tin và thống kê từ Vụ Báo chí - xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết tại hội thảo Xuất bản và phát hành sách điện tử do Cục Xuất bản, in và phát hành đã tổ chức vào sáng 15-12.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cũng cho biết thị trường sách điện tử tại Việt Nam tuy hứa hẹn bùng nổ vào năm 2016 nhưng hiện chỉ có bảy đơn vị tham gia kinh doanh sách điện tử có bản quyền với doanh số không đáng kể, thậm chí thua lỗ. Ông Nhựt và đại diện nhiều đơn vị làm sách khác cảnh báo vấn đề nghiêm trọng nhất của việc xuất bản sách điện tử hiện nay là thực trạng vi phạm tác quyền nghiêm trọng.