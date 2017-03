Hội Nhà văn Việt Nam nhận lỗi với nhà văn Sơn Tùng

Nhà văn Sơn Tùng là 1 trong số 56 tác giả lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Nhà nước 2011. Tuy nhiên, hôm 18/8, gia đình nhà văn đã nộp đơn xin rút.



Chia sẻ nguyên nhân hành động này, bà Hồng Mai - vợ nhà văn - cho biết, ban đầu, gia đình đăng ký cho nhà văn Sơn Tùng ở Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhưng hôm 12/7, họ nhận một cuộc gọi từ Hội Nhà văn Việt Nam, đề nghị chuyển hồ sơ sang Giải thưởng Nhà nước do "năm nay không có Giải thưởng Hồ Chí Minh".



Nhà văn Sơn Tùng trong một lần đón những người bạn văn nghệ sĩ đến chơi hồi tháng 7.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình đọc báo và biết năm nay vẫn có Giải thưởng Hồ Chí Minh với 10 nhà văn được đề cử. Nhận thấy sự không rõ ràng trong thông tin về giải thưởng và cách hành xử khó hiểu của Hội nhà văn, gia đình quyết định rút khỏi đề cử Giải thưởng Nhà nước.



Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Trí Huân - phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN - cho biết: “Khi xét giải ở hội đồng cơ sở Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà văn Sơn Tùng giành đủ hai phần ba số phiếu. Thông thường, nhà văn đăng ký giải thưởng nào thì Hội chỉ xét giải thưởng đó, nhưng trong trường hợp này, Hội thấy nhà văn Sơn Tùng xứng đáng nhận Giải thưởng Nhà nước nên gợi ý gia đình nhà văn làm hồ sơ xét giải Nhà nước. Khi nộp hồ sơ lên Giải thưởng Nhà nước, ông cũng được số phiếu tán thành rất cao”.



Sau khi có chỉ đạo, một nhân viên của Hội gọi điện đến nhà tác giả "Búp sen xanh" để thông báo tin này hồi giữa tháng 7. Nhắc lại chuyện này, ông Nguyễn Trí Huân nói: “không biết là lỗi do người nói hay người nghe” mà gây nên hiểu nhầm là “năm nay không có giải thưởng Hồ Chí Minh”. Ông nhấn mạnh Hội Nhà văn “không hề có ý định nói dối như vậy bởi thông tin về Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay được đưa trên báo chí khá nhiều, làm sao có thể che giấu được”.



Thay mặt Hội, nhà văn Nguyễn Trí Huân nói: “Dù vẫn chưa rõ hiểu lầm xảy ra do lỗi của ai, chúng tôi vẫn xin lỗi nhà văn Sơn Tùng và gia đình”.



Phó Chú tịch Hội Nhà văn cho biết, chính Hội, chứ không phải cơ quan nào khác, làm đơn đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn Sơn Tùng. “Hội Nhà văn Việt Nam rất kính trọng nhà văn Sơn Tùng vì những đóng góp, nghị lực phi thường của ông trong văn học nghệ thuật. Lĩnh vực sáng tạo của ông cũng hết sức độc đáo, không nhiều người làm và làm được, đó là viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Huân nói.



Ông Nguyễn Trí Huân cũng cho biết, Hội Nhà văn đã gửi thư tới gia đình nhà văn Sơn Tùng trong sáng 25/8 để nhận lỗi và giải thích lý do Hội đề nghị chuyển hồ sơ của ông sang giải thưởng Nhà nước.



(Theo VnExpress)