Hội sách TP.HCM 2013: Nhiều sách hay, sách hiếm

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 30-3 sẽ diễn ra phiên đấu giá sách báo quý hiếm như bản in báo Ngày Nay phát hành năm 1940 có hình bìa do họa sĩ Tô Ngọc Vân vẽ; quyển Triết học Einstein của Nguyễn Đình Thi, bản in lần đầu năm 1943; bản in báo Sự thật số 2 năm 1945; quyển Tắt đèn của Ngô Tất Tố, bản in 1958; quyển Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục có chữ ký của tác giả là Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng ông Hoàng Xuân Tùy; bản đồ An Nam Đại quốc họa đồ có chữ ký của TS Nguyễn Nhã; Tình khúc Trịnh Công Sơn với chữ ký của Trịnh Công Sơn… Số tiền đấu giá được sẽ dùng ủng hộ chương trình “Tháng 3 biên giới” do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Được biết sách tại Hội sách TP.HCM 2013 sẽ được giảm giá bìa 20%-50%, đồng thời có nhiều sách bán đồng giá 5.000-30.000 đồng/quyển. Dịp này, ban tổ chức hội sách cũng sẽ tặng 5.000 phiếu giảm giá cho các bạn đọc là đoàn viên.

HÒA BÌNH - KIM CHI