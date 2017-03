Hơn 50% sách phát hành vi phạm thủ tục xuất bản

Nhiều nhà xuất bản (NXB) không thực hiện đúng quy trình xuất bản liên kết, buông lỏng quản lý trong đăng ký đề tài, đọc duyệt trước khi phát hành. Các NXB cấp phép xuất bản tràn lan mà không quan tâm đến nội dung và bản quyền, một cuốn sách có cùng nội dung nhưng được bốn, năm NXB cấp phép.

Về hoạt động in, ông Lê Văn Tròn, Chủ tịch Hội In TP.HCM, đánh giá năm 2012 ngành in phải cầm cự; sách, bao bì, nhãn hàng, báo chí… đều giảm số lượng in và phát hành.

Trong năm 2013, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất bản, in, phát hành.

TRÀ GIANG