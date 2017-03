Hồng Hạnh ra mắt tiểu thuyết "Thở sâu"

Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh sáng tác Thở sâu sau chuyến đi học viết văn ngắn hạn 3 tháng, tại trường UMASS Boston của Mỹ năm 2009..

Tác giả nhận xét về đứa con tinh thần của mình: "Cuốn sách này là một góc tâm hồn tôi. Trong thời gian sáng tác Thở sâu trọn một năm, tôi đã được mơ mộng và lãng mạn, được bay bổng với những không gian tuyệt đẹp, đắm chìm trong những xúc cảm yêu thương và vị tha… Tình yêu là sự ích kỷ, nhưng tình yêu trong Thở sâu luôn có vị ngọt của sự bao dung. Đó là khi người ta có thể yêu người khác đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân mình để người mình yêu được hạnh phúc".

Sách dày 200 trang, do nhà xuất bản Thanh Niên cấp phép, công ty Sách Phương Nam là đơn vị liên kết xuất bản. Từ ngày 20/7, tiểu thuyết Thở sâu chính thức có mặt tại các nhà sách trên toàn quốc.

Cùng phát hành với Thở sâu tiếng Việt là số lượng nhỏ phiên bản tiếng Anh. Phiên bản tiếng Anh được in hạn chế để thăm dò thị trường độc giả tại Việt Nam. Nhà văn cho biết, nếu nhận phản hồi tốt, chị sẽ in tiếp với số lượng lớn hơn. Phiên bản tiếng Anh Thở sâu mang tên Deep Breath, do Tiến sĩ kiêm biên kịch Đoan Nguyễn, giảng dạy tại đại học Queensland (Australia) dịch và giáo sư tiến sĩ Bruce Weigl của đại học Oberlin, giảng viên của William Joiner Center, biên tập nhằm đảm bảo đúng văn phong Mỹ.

Trần Thị Hồng Hạnh cũng đang đàm phán về việc bán bản quyền của Deep Breath ra nước ngoài. "Hiện tôi đã nhận được một số tín hiệu khả quan về việc này", chị cho biết.

Theo Thất Sơn (Evan)