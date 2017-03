In một lần duy nhất vào dịp Đại lễ

Tác giả Nguyễn Vinh Phúc bên ấn bản 1000 năm Thăng Long Hà Nội đang giao lưu với bạn đọc

1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tác giả Nguyễn Vinh Phúc viết trong vòng 10 năm (1998-2008) và được NXB Trẻ xuất bản lần đầu tiên. Ở lần tái bản năm nay, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tác giả viết thêm 100 trang. Hỏi ông vì sao phải viết thêm 100 trang thì nhà Hà Nội học trả lời ngắn gọn: “Hà Nội mở rộng thêm thì mình cũng phải viết thêm cho đủ chứ! (cười). Ngoài ra, để bạn đọc rõ hơn tình hình phát triển của đất nước, tác giả “đính kèm” phần phụ lục và ảnh minh họa để bạn đọc nắm rõ nội dung của từng bài viết. Về hình thức, cuốn sách được in thành 1.000 ấn bản đặc biệt được đánh số mỗi quyển từ 1010 (Theo sự kiện Lý Thái Tổ dời đô) đến 2010 và có chữ ký của tác giả.



Song điều đặc biệt hơn cả, đó là ấn bản đặc biệt này chỉ in 1 lần. Lý giải điều này, ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ, nói: “Nhằm góp tiếng nói chung hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cùng với việc phục vụ Hội chợ - triển lãm sách quốc tế lần thứ 3, NXB Trẻ chỉ in đúng 1.000 cuốn, và chỉ in 1 lần vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 5 năm hay 10 năm sau, nếu ai sở hữu cuốn sách này thì trên đời chỉ có một”.



Được biết, với 30 cuốn đầu tiên 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được bày bán tại gian hàng NXB Trẻ trong hội chợ - triển lãm sách quốc tế lần 3 đã “hết sạch trơn”. Hiện tại NXB Trẻ đang tìm mọi phương án tối ưu để chuyển ấn bản đặc biệt này từ TP.HCM ra Hội chợ sách để phục vụ đông đảo người mua sách.





Theo Phạm Quỳnh (TT&VH)