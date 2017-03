Khi người lớn mê mẩn với sách tô màu

Sốt trên toàn thế giới Tập sách tô màu cho người lớn đầu tiên trên thế giới là Art-thérapie: 100 coloriages anti-stress (2012) của NXB Hachette Pratique (Pháp), đã bán được hơn 3,5 triệu bản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để được xem là tâm điểm của ngành xuất bản thế giới phải kể đến những đầu sách của nữ họa sĩ Johanna Basford (Anh). Cụ thể, trên bảng xếp hạng sách của trang mạng Amazon, hai đầu sách tô màu: Secret Garden: An Inky Treasure Hunt and Coloring Book và Enchanted Forest: An Inky Quest and Coloring Book (đã được xuất bản ở Việt Nam dưới tựa đề Khu vườn bí mật và Khu rừng bị phù phép) của Johanna Basford liên tục nằm trong danh sách sách bán chạy nhất. Trong đó, kể từ ngày ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013, Khu vườn bí mật đã bán được hơn 2 triệu bản trên thế giới. Hàng chục nước đã mua bản quyền phát hành tập sách này. Cùng với Johanna Basford, các nữ tác giả Millie Marotta – họa sĩ minh họa người Anh, Song Ji Hye - giảng viên Trường nghệ thuật Kaywon (Hàn Quốc), Valentina Harper - họa sĩ thiết kế đồ họa (người Mỹ gốc Venezuela)… là những tác giả có sách tô màu bán chạy nhất trên thế giới.