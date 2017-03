Khóc cười với kỳ thi sát hạch ông đồ

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch



Nguyễn Tô Tâm An (sinh năm 1997) lọt vào top 4 cuộc thi sát hạch ông đồ, trở thành người trẻ nhất Việt Nam trong giới thư pháp. Hiện tại, “ông đồ” 18 tuổi này đang theo học lớp 12, tiếng Pháp, chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Tâm An cho biết, nếu lên đại học, chắc chắn An sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu về thư pháp và chữ Hán. Niềm vui nhân đôi với gia đình Tâm An khi cả bố em là ông Nguyễn Học cũng vượt qua kỳ thi sát hạch ông đồ. Theo ông Học, Tâm An còn trẻ nên dù có “suất” vào Văn Miếu viết chữ nhưng gia đình không để em ngồi lều riêng như những ông đồ khác. Tâm An sẽ ngồi cùng cha để học hỏi về thư pháp.