Kích thích đọc trong mùa trầm lắng

Tuần lễ sách ngoại văn của Artbook và Tribook bày bán hơn 1.000 tựa sách kiến trúc của những nhà xuất bản lớn như Pageone, APD, Tangart, Archiworld, Rockport...; bên cạnh đó là sách nghệ thuật (hội họa, nhiếp ảnh), sách kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản trị. Đặc biệt là sách văn học với các đầu sách đang bán chạy trên khắp thế giới: Fifty shades of Grey, 1Q84, Norwegian wood, Harry Potter, Twilight, The girl with the dragon tattoo, The girl who played with fire...