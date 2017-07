Kiểm tra nội dung sách Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng

Theo đó, văn bản nêu rõ qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách Thương nhớ mười hai, tác giả Vũ Bằng, Cục Xuất bản, In và Phát hành thấy nội dung cuốn sách có chi tiết nhạy cảm trong bài Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân. Do đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu các NXB cần kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách này. Nếu phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, NXB có biện pháp xử lý kịp thời và chỉnh sửa cho phù hợp đoạn trích trong bài Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân nếu tái bản.