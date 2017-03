Kira - kira: Tình thương yêu lấp lánh

Kira - kira tiếng Nhật có nghĩa là sáng lấp lánh. Đó là từ tiếng Nhật đầu tiên mà người chị Lynn đã dạy cho Katie em mình và cũng là cách hai chị em cô bé nhìn và suy ngẫm về cuộc sống. Sống trong một căn hộ xập xệ, cũ kỹ, ba mẹ bán sức lao động mỗi ngày 12 tiếng trong nhà máy, cả gia đình chịu sự kỳ thị vì là dân nhập cư… nhưng với cái nhìn kira - kira cùng với tình thương yêu, hai chị em Katie đã có tuổi thơ ấm áp. Hai chị em nhịn thèm các món quà vặt để dành từng đồng xu nhỏ chờ góp cho ba mẹ mua nhà. Họ cùng leo lên mái nhà thả từng chiếc khăn giấy tung bay trong gió như đàn bướm nhiều màu sắc, cùng cười giòn sau mỗi trò nghịch ngợm…

Nhưng cuộc đời đã vùi dập tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp, Lynn mắc bệnh và chỉ còn sống những ngày mong manh trên cuộc đời, Katie đã gần như suốt ngày ở bên giường bệnh chị. Em cho Lynn thử hết mọi cái gối để chọn cái nào vừa vặn nhất. Em nằm trên sàn để gần Lynn hơn. Tình yêu thương của hai chị em họ dệt nên một thế giới ấm áp khiến người đọc yên tâm, không cảm thấy ám ảnh với tình cảnh nghèo khó, bệnh tật mà hai chị em phải đối diện.

Câu chuyện nhẹ nhàng với cốt truyện đơn giản nhưng ẩn chứa trong nó những triết lý sống đầy nhân văn và nhiều tầng ý nghĩa. Truyện dành cho thiếu nhi nhưng người lớn sẽ chiêm nghiệm được những giá trị sống về gia đình, quê hương và cách giáo dục con cái.

Sách do cô gái người Nhật Cynthia Kadohata viết. Cô là cây bút chuyên viết tiểu thuyết. Khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên The floating world (Thế giới không ngừng nghỉ) của cô ra đời, tờ New York Times gọi cô là “một giọng nói mới mẻ và rành mạch trong thế giới tiểu thuyết”. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

TRÀ GIANG