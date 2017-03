Kỳ tích hơn 7 triệu USD cho 10 trang bản thảo có lặp lại?

Ảnh hưởng kỳ diệu của gia đình lên tài năng con trẻ Nếu Life - cuốn hồi ký trước đây của Keith Richards thuật lại khá chi tiết về ảnh hưởng của mẹ và ông ngoại trong việc Keith khám phá âm nhạc blues thì với cuốn sách mới nhất Gus and Me: The Story of My Granddad and My First Guitar (tên đầy đủ là Gus và tôi: Câu chuyện về ông tôi và cây guitar đầu tiên), Keith muốn đi sâu hơn vào vai trò của các mối quan hệ gia đình với việc phát triển năng khiếu của trẻ em. Không phải là một sự tình cờ khi Theodora - cô con gái đầu của Keith với người vợ sau (Patti Hansen), gọi ông ngoại Gus bằng cụ và có cùng tên Theodora (tên lót của ông) - sẽ vẽ minh họa cho cuốn sách này. Theodora năm nay 28 tuổi, từng học nghệ thuật tại Học viện Nghệ thuật New York. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên cô tham gia.