Lá nằm trong lá tái bản ngay ngày ra mắt

Nội dung tác phẩm kể lại những kỷ niệm thời học trò của ông cách nay gần nửa thế kỷ. Năm lớp 9, Nguyễn Nhật Ánh đã thành lập và làm trưởng bút nhóm Mặt trời khuya ở Trường Tiểu La (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Dựa vào câu chuyện trên, Lá nằm trong lá xoay quanh chuyện một nhóm bạn bè yêu văn chương, rủ nhau thành lập bút nhóm...

Lá nằm trong lá in lần đầu 13.000 bản. Do số lượng trên đã được đặt mua hết ngay trong ngày đầu phát hành nên NXB Trẻ đã cho in tái bản 10.000 bản ngay trong hôm đó.

T.GIANG