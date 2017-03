Lê Kiều Như: "Sách của tôi không chỉ có sex"

Ngày 12/3, tại khách sạn New World (TP HCM), ca sĩ Lê Kiều Như có buổi ra mắt tiểu thuyết đầu tay Sợi xích (NXB Hội nhà văn và công ty Youbooks thực hiện). Sách in 2.000 cuốn, viết về thân phận éo le của một cô dâu trẻ phải chung sống với người chồng bị bất lực. "Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và mặt trái của sex... Nhờ sex mà thế giới con người tồn tại cho đến hôm nay, sex làm con người tươi tốt, thăng hoa trong cuộc sống... Nhưng sex cũng làm cho con người khổ đau, cùng quẫn... Tôi cần có một tình yêu cao đẹp... vượt trên cả những gì người ta cho là sex", nữ ca sĩ viết trong lời nói đầu sách. Có mặt tại buổi ra mắt Sợi xích, nhà văn Bùi Anh Tấn chia sẻ quan điểm: "Viết văn không phải là nghề nghiệp đặc thù dành cho riêng đối tượng nào trong xã hội. Vậy nên, ai cũng có thể viết sách nếu họ có khả năng viết và điều đó góp phần mang đến sự đa dạng, phong phú cho văn hóa đọc. Ca sĩ Lê Kiều Như cũng là trường hợp như vậy. Về nội dung cuốn sách như thế nào, chúng ta cần chờ đợi phản ứng, nhận xét từ khán giả. Còn hiện tại, khi sách vừa ra mắt, người chịu trách nhiệm về nội dung của cuốn sách không chỉ là người viết mà chính là đơn vị xuất bản thực hiện tác phẩm này". Đạo diễn Lê Hữu Lương, người đầu tiên được Lê Kiều Như nhờ đọc bản thảo Sợi xích cho biết: "Lê Kiều Như viết văn chưa thật hay nhưng cô biết cách tổ chức, dẫn dắt câu chuyện, đó là một điều rất khó của việc viết văn. Tôi từng học qua về lý luận phê bình trước đây và tôi cũng nói ban biên tập sách đừng can thiệp nhiều vào bản thảo Lê Kiều Như, để độc giả có thể nhận ra được văn phong của cô. Tôi rất khâm phục ca sĩ Lê Kiều Như khi cô viết được cuốn sách này", đạo diễn cho biết. Tuy vậy, một độc giả giấu tên, vốn là một nhà văn, bày tỏ sự búc xúc khi đọc những dòng trong cuốn sách như: "... cậu rón rén dấn nhẹ vào bên trong, làm tôi lâng lâng như bay bổng tới tầng mây thứ chín!...". "Tôi không thể hiểu tại sao NXB Hội nhà văn lại cho in một cuốn sách như thế", vị độc giả này nói. Thoại Hà ghi