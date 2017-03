Mãi đau đáu với Việt Nam

Đôi nét về nghệ sĩ Lê Thị Diễm Thúy

Lê Thị Diễm Thúy sinh năm 1972 tại Phan Thiết. Cô theo cha định cư vào năm sáu tuổi. Cô theo học đại học về nghiên cứu văn hóa và văn chương hậu thực dân ở tiểu bang Massachusetts.

Hiện cô là nhà thơ, tiểu thuyết gia và diễn viên kịch. Tác phẩm: Tiểu thuyết: The Gangster We Are All Looking For (Gã du côn mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm); hai vở kịchRed Fiery Summer (Mùa hè đỏ lửa) và The Bodies Between Us (Những xác người giữa chúng ta) và nhiều bài thơ.

Hai vở kịch độc diễn của cô đã được trình diễn nhiều nơi ở Mỹ và châu Âu. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có học bổng của Viện Cao học Radcliffe và Quỹ Guggenheim...

Đây là lần thứ ba Lê Thị Diễm Thúy trở về Việt Nam, lần này cô đến Hà Nội và TP.HCM để trình diễn một trích đoạn trong Red Fiery Summer và đọc chương chính của tiểu thuyếtThe Gangster We Are All Looking For.