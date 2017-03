Một quyển Kiều cũ bán giá 10 triệu đồng

Bà Bích Ngọc (trái) sở hữu quyển Kim Vân Kiều in năm 1951 với giá 10 triệu đồng.

Lập kỷ lục tại buổi đấu giá này là quyển Kim Vân Kiều của Nguyễn Du do NXB Văn Học ấn hành năm 1951. Quyển sách có sáu phụ bản tranh do Phạm Thúc Chương, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Sekiguchi, Mai Trung Thứ vẽ; và có chữ viết trình bày theo kiểu viết tay do Phạm Ngọc Tuấn thực hiện. Ngoài ra quyển sách này còn có hơn 20 phụ bản vẽ bằng chì sắt minh họa cho những câu thơ trong truyện.

Với mức khởi điểm 1 triệu đồng, quyển Kiều này đã được kèn cựa giá quyết liệt giữa những người mua đến con số cuối cùng là 10 triệu đồng, với sở hữu thuộc về bà Lý Bích Ngọc, Giám đốc phòng tranh 333Gallery tại Bangkok (Thái Lan).

Quyển sách gây sốt thứ hai là Việt sử xứ đàng trong 1558 -1777 cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam, tác giả Phan Khoang, NXB Khai Trí in năm 1967. Quyển sách đưa giá khởi điểm 500.000 đồng, sau đó tăng dần lên 1 triệu, 1,2 triệu, 1,8 triệu, 3,5 triệu và chốt giá ở mức 3,9 triệu đồng. Người thắng đấu giá cho biết đã được một người bạn nhờ mua bằng được quyển sách này cho dù phải trả giá lên đến 10 triệu đồng.

Một bạn đọc tên Phan Gia Hân đã một mình sở hữu hai bản sách trong cuộc đấu giá. Quyển thứ nhất là Sài gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, được xuất bản 1992, có thủ bút, chữ ký và dấu son triện của ông. Quyển sách này có giá khởi điểm 500.000 đồng, đã được mua với giá 1,8 triệu đồng. Quyển sách thứ hai tên Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có chữ ký của đại tướng. Sách do NXB Chính trị Quốc gia in năm 2000, được rao giá 500.000 đồng và bán với giá 2 triệu đồng.

Ngoài ra còn một số sách xưa quý hiếm khác được đấu giá tại đây và đấu giá trên online với mức giá ấn tượng như: Kim Vân Kiều giá 10,1 triệu đồng, bộ năm cuốn Tư Bản giá 4 triệu đồng, bộ hai cuốn Tam Quốc giá 6 triệu đồng…



Một quyển sách cũ được bán đấu giá tại Ngày hội sách cũ TP.HCM 2015.

Tổng số tiền đấu giá sách cũ lần này là 47 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM gây quỹ tặng vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón tết 2016 trong chương trình "Chuyến xe mùa xuân".