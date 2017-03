Một vụ đạo văn trắng trợn!

Thực tình tôi không muốn nhắc tới điều này, vì năm ngoái, một bài chân dung văn học của tôi in trên Báo An ninh thế giới Cuối tháng đã bị một nhà văn chép nguyên văn một đoạn đưa vào bài viết của ông ta in trên Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn. Việc làm không hay này, ông nhà văn đó đã xin lỗi và tôi cũng đã bỏ qua.

Cuốn "Nghề cổ đất Việt" (ảnh trái) của nhà thơ Vũ Từ Trang đã có hơn một trăm trang bị "cóp" đưa vào cuốn "Hỏi đáp về nghề truyền thống Việt Nam".

Ấy nhưng, vừa qua, tình cờ xem cuốn sách "Hỏi đáp về Nghề truyền thống Việt Nam" của "tác giả" Hồ Châu, do Nhà xuất bản Thời Đại phát hành quý 4 năm 2010, tôi lại thấy rất nhiều trang chép nguyên văn từ cuốn khảo cứu "Nghề cổ đất Việt" của tôi, do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành quý 4 năm 2007.

Hơn 150 trang, trong tổng số 172 trang của cuốn "Hỏi đáp về Nghề truyền thống Việt Nam", ông Hồ Châu đã trích và chép nguyên văn từ cuốn "Nghề cổ đất Việt" 604 trang của tôi. Tệ hại hơn, là chép nguyên văn từ dấu chấm, dấu phẩy. Tôi không thể trích ra để so sánh, vì nó quá nhiều, hầu như toàn bộ cuốn sách đó. Có một số trang, tác giả Hồ Châu cắt xén, đổi dòng, đổi đoạn để cho khác chút ít với cuốn sách của tôi.

Xin thưa, cuốn khảo cứu "Nghề cổ đất Việt" (2007) của tôi là tái bản bổ sung từ những cuốn khảo cứu mà tôi đã xuất bản trước đó, như cuốn "Nghề đẹp tỉnh Bắc" (1981), cuốn "Nghề cổ nước Việt" (2001, tái bản 2002)... Những cuốn sách này tôi đã đăng ký bản quyền với Trung tâm Bản quyền Hội Nhà văn Việt Nam. Các báo Lao động, Văn hóa, Hà Nội mới... đã đăng bài giới thiệu về các cuốn sách trên. Báo Văn nghệ Trẻ, số 13 (595) ra ngày 30/3/2008 có bài phỏng vấn vì sao tôi viết nghiên cứu nghề thủ công cổ truyền. Không rõ "tác giả" Hồ Châu có đọc những thông tin đó không, sao tùy tiện làm một việc thiếu văn hóa như vậy? Một số bạn viết nhận định, đấy là hành vi ăn cắp, đạo văn thô bạo và trắng trợn của tác giả Hồ Châu.

Tôi rất mong nhận được ý kiến của Nhà xuất bản Thời Đại và "tác giả" Hồ Châu. Kính mong Trung tâm Bản quyền Hội Nhà văn bảo vệ quyền lợi giúp tôi.



Theo Vũ Từ Trang (VNCA)