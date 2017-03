Cá chuồn thường xuất hiện nhiều vào đầu mùa hè, loài cá có thân xanh biếc, ít thịt nhiều xương với hai vây lưng rất dài và to. Còn nhớ vào mùa cá rộ, sáng sớm, con gà ưỡn ngực đập cánh phành phạch, mấy cô miền biển đã rao ở đầu ngõ. Mẹ tôi mua cả chục rổ để dành làm thính hoặc phơi khô. Cá chuồn tươi mẹ đem làm sạch vảy, bỏ mang, ruột, ướp gia vị cho thấm rồi phơi khô để dành ăn những ngày mưa khi không có bạn hàng. Ba con tôi sẽ đem vài con cá nướng lên ngồi nhấm nháp kể chuyện vào những ngày mưa cho vui miệng. Còn cá chuồn đem thính ăn với cơm nóng thì rất tuyệt. Nhưng vào mùa hè, ngon nhất, nhớ nhất với tôi vẫn là món cá chuồn tươi kho mít non.

Mít non thì vườn nhà nội tôi nhiều lắm, mùa cá chuồn cũng là lúc mít đậu đúng mùa đã thành mít non, những trái mít tròn lẳn có gai vừa mới nhú được hái xuống còn tươm mủ trắng. Nội tôi vừa hái mít non vừa khẽ ngân nga: “Ai về nhắn với nậu nguồn/ Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”. Nội bảo cá chuồn kho mít non không chỉ là món ăn ngon mà đấy là món ăn nghĩa tình của miền xuôi và miền ngược. Ngày trước giao thương khó khăn chủ yếu bằng đường sông, vài ba ngày cá mới lên đến miền trên, vậy nên người ta nghĩ ra món cá kho để giữ được lâu.

Cá chuồn lựa con tươi dong, da còn lấp lánh đem đánh vảy, rửa sạch để ráo nước sau đó cắt thành từng khúc để vừa kho. Giã dập vài củ nén (chỉ ở ngoài Trung mới dùng gia vị này), hành hương, ớt tươi cho vào ướp cá cùng với chút nước mắm, muối, tiêu và ít nghệ bột. Mít non gọt hết vỏ, xắt thành từng miếng như hộp diêm, ngâm vào nước cho khỏi thâm đen. Khi cá thấm gia vị cho vào nồi kho, đổ nước vừa ngập cá, kho cho đến khi cá vừa thấm thì cho mít non vào, giữ lửa riu riu cho đến khi nước kho cá thấm hết vào mít non. Thế là được nồi cá kho nức mùi.

Vị chát của mít non quyện với chất ngọt từ thịt của cá chuồn tạo ra một vị ngọt lừ cùng với vị cay cay của ớt nghe the the đầu lưỡi, ăn rất tốn cơm. Những lúc ấy, khi gian bếp của mẹ tôi dậy mùi thơm ngọt của cá, cái bụng xốn xang chờ bữa cơm, tôi khẽ nhảy chân sáo ra cổng trông ba về để được măm măm.

Với hai thứ mít non và cá chuồn, mẹ tôi làm món canh cũng rất đậm đà. Chính nhờ món ăn ngon ấy mà bữa cơm gia đình tôi trong những ngày hè luôn đầy không khí. Mẹ tôi vừa đơm cơm vừa than “tốn cơm quá” và cười hạnh phúc. Ba ăn lấm tấm mồ hôi xong lại khe khẽ: “Mít non nấu với cá chuồn/ Chồng chan vợ húp khen ngon rần rần”. Anh em tôi khi ấy sẽ cười vui vẻ trong cái nắng oi nồng của mùa hè miền Trung.

Nhớ quá, tôi “bợ” từ chợ Bà Hoa về mấy con cá chuồn cùng thớ mít non và “mần” liền cái món đậm đà hơi vị ngày nhỏ cho mấy bạn miền Nam thưởng thức. Vừa dọn mâm cơm vừa rêu rao: “Là quê tui đó, “Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên””…

QUÝ HƯƠNG