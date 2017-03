Mừng thượng thọ nhà văn Trang Thế Hy 90 tuổi

Nhà xuất bản Trẻ đã quyết định in lại bốn đầu sách tập hợp gần hết tác phẩm của ông, gồm ba tập truyện ngắn Tiếng hát và tiếng khóc, Nợ nước mắt, Mưa ấm và tập thơ Đắng và ngọt. Riêng tập thơ Đắng và ngọt được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong lần xuất bản này. Trong ngày 27-10-2014, khi sách in xong, đại diện Nhà xuất bản Trẻ đã mang bốn tác phẩm này cùng chiếc khánh vàng ghi lời cầu chúc nhà văn Trang Thế Hy luôn khỏe mạnh xuống nhà ông ở Bến Tre để chúc thọ. Ngày 29-10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bến Tre cũng tổ chức một lễ mừng thọ cho nhà văn Trang Thế Hy ở nhà ông.

Nhà văn Trang Thế Hy được mệnh danh là “Người hiền của văn chương Nam Bộ” bởi bản tính thẳng thắn, không bon chen. Ông nổi tiếng trên văn đàn từ trước lẫn sau 1975 với giọng văn đậm chất Nam Bộ, đi vào lòng người với những câu chuyện đời thấm đẫm tình người.

HÒA BÌNH