Mỹ nhân và công nghệ viết sách

Các nhà xuất bản sách luôn chào đón tác phẩm được một người đẹp đóng nhãn tác giả. Đơn giản vì họ biết chỉ bản thân cái tên nổi tiếng không thôi cũng đủ khiến người hâm mộ phải rút tiền ra mua cho thỏa trí tò mò. Văn phong, giá trị văn học không phải là điều người ta quan tâm đầu tiên. Điều người ta quan tâm nhất là đề tài viết gì?

Sách Best Seller của nữ hoàng nhạc pop

Madonna, nữ hoàng nhạc pop thế giới không chỉ là một người giỏi ca hát, nhảy múa hay đóng phim, cô còn có khiếu cầm bút. Năm 1992, Madonna đã làm xôn xao dư luận Mỹ khi quyết định xuất bản sách.

Ai cũng biết Madonna được coi như quả bom tình dục trong làng giải trí Mỹ và cô ca sỹ này đã chọn một tựa đề sách không thể hấp dẫn hơn nhằm thu hút người đọc: Sex. Khi mua cuốn sách này, khán giả còn được tặng thêm một CD có ca khúc Erotic của Madonna. Công tác chụp hình được giao cho nhiếp ảnh gia Steven Meisel.

Trong cuốn sách này, nữ hoàng nhạc pop rất chú trọng chụp các bức hình nóng để làm mát mắt người xem, nhiều người đã bỏ tiền mua cuốn Sex sau khi nghe quảng cáo có những tấm hình mát mẻ của Madonna.

Nội dung câu chuyện được mô tả là đầy chuyện lá cải nhưng Madonna đã làm người ta phải tò mò cao độ khi cô đề cập trong đó chuyện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ như diễn vên Isabella Rossellini, nghệ sĩ biểu diễn nhạc rap: Big Daddy Kane và Vanilla Ice, người mẫu Naomi Campbell…

Các nhà văn lớn có lẽ sẽ cảm thấy ghen tỵ khi một cây bút mới vào nghề như Madonna mà bán được 1,4 triệu bản cho tác phẩm đầu tay. Tờ New York Times xếp Sex lên số 1 trong danh sách best seller khi đó.

Thừa thắng, Madonna ra tiếp cuốn The Girlie Show năm 1994 với chiêu thức cũ. Đáng lẽ sau 2 năm, Madonna cầm bút chắc tay hơn thì cô phải thu hút được lượng khán giả đông hơn. Nhưng ngược lại, chỉ có 140.000 bản được bán, bằng 1/10 con số của tác phẩm đầu tay.

Lý do là yếu tố tò mò đã không còn, đề tài không hay như trước dù có thể văn phong hay bố cục tác phẩm thứ hai tốt hơn. Tuy nhiên, con số 140.000 cũng được đánh giá là thành công. Các năm sau, Madonna sáng tác văn rất đều tay nhưng không thể thoát được cái bóng của Sex.

Nhanh nhạy với thời cuộc, năm 2003, Madonna đổi chiến thuật khi viết một tác phẩm theo phong cách hoàn toàn khác. Madonna lả lơi trong Sex không xuất hiện và thay vào đó là Madonna rất yêu trẻ con trong tác phẩm dành cho thiếu nhi: The English Roses.

Đã có 500.000 bản được bán. Có lẽ nhiều phụ huynh mua sách này không hẳn cho con cái họ đọc mà chỉ tò mò không hiểu nữ hoàng nhạc pop sáng tác cái gì cho trẻ con. Các tác phẩm dành cho thiếu nhi sau đó của Madonna cũng bán rất chạy và liên tục xếp trong top 10 best seller.

Vấn đề mà nhiều người đặt ra là có phải Madonna viết chúng hay không? Không quan trọng, Madonna có thể viết ra chúng hoặc chỉ viết bản thô và các trợ lý của cô ta sẽ làm việc trau chuốt câu chữ để rồi cuối cùng Madonna xem qua và gật đầu.

Điều này cũng giống như một số họa sĩ khi vẽ các tác phẩm lớn không nhất thiết vẽ từ đầu đến cuối mà chỉ cần vẽ phác họa, cho đàn em vẽ phần còn lại và cuối cùng là tự mình vẽ hoàn thiện các nét cuối cùng. Bức tranh đắt là ở chữ ký của danh họa ở góc tác phẩm và điều này cũng giống như các cuốn sách đắt ở chỗ ai đứng tên.

Trào lưu viết tự truyện

Một thể loại nữa cũng được các người đẹp trên thế giới ưa thích là viết tự truyện, hồi ký. Kiểu viết này không quá khó vì họ chỉ cần kể lại những chi tiết đáng quan tâm của bản thân trong quá khứ mà chưa mấy ai biết. Những dòng suy tư trăn trở, độc thoại lại càng dễ viết vì điều này chẳng có ai kiểm chứng ngoài chính họ. Các kỷ niệm, sự kiện được ghi ra lộn xộn cũng không sao vì họ đã có một tập hợp các cố vấn để giúp cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn.

Victoria Beckham, vợ của danh thủ David Beckham là một người rất biết dùng các câu chuyện quá khứ của mình để kiếm tiền. Sau khi ra mắt độc giả hồi ký Learning to fly, cô ca sĩ một thời của ban nhạc Spice Girl cảm thấy vẫn còn nhiều điều chưa được nói hết nên lại móc thêm tiền của độc giả trong hồi ký That extra half an inch: Hair, Heels and Everything in Between. 4 triệu USD là tiền mà bà Becks thu về trong dịp này. Miley Cyrus, cô diễn viên tuổi đời mới 17 nhưng cũng cho ra 2 cuốn tự truyện là Miles to go và This Is Her Life. Có lẽ nếu cần thì mỗi năm Cyrus có thể viết một cuốn tự truyện cũng được.

Ngay cả khi không gây cho độc giả tò mò bằng những đề tài sốc hay chuyện đời tư, các người đẹp vẫn có thể viết sách và tin rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền, như diễn viên Alicia Silverstone viết sách dạy về ăn kiêng (The Kind Diet: A Simple Guide to Feeling Great, Losing Weight, and Saving the Planet).

Làn sóng viết sách lan đến cả phương Đông, nơi phụ nữ không còn khép kín và khắc khổ như trước. Trần Hồng, vợ của đạo diễn Trần Khải Ca từng xuất bản một quyển tự truyện mang tên Nhất vọng Vô Cực. Nữ diễn viên trong "Giày Thủy Tinh", Kim Hyun Joo, viết sách dạy đan khăn vào đúng dịp Noel năm ngoái. Nữ diễn viên trong “Xúc cảm” Lee Hye Young lại viết một sách chuyên về thời trang mang tên Beauty Bible. Nói chung trên thế giới thì đâu cũng vậy, người đẹp viết sách là được xã hội quan tâm.