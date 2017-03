Năm cuốn sách của các tác giả trẻ bán chạy trong tháng Bảy

Nhân vật chính Vàng Vàng với ngoại hình ngộ nghĩnh (Ảnh: Lantabrand)



(Ảnh: NXB Hồng Đức)



Cuốn sách tập hợp 20 truyện ngắn tiêu biểu của tác giả Gào (Ảnh: Vinabook)



"Người yêu cũ có người yêu mới" được viết dưới hình thức nhật ký (Ảnh: NVCC)

Dưới đây là năm đầu sách của các cây bút trẻ bán chạy nhất theo thống kê của một số nhà sách trực tuyến lớn như vinabook.com, tiki.vn…(Phan Kim Thanh)“Chuyện tào lao của Vàng Vàng” kể câu chuyện của xã hội đương thời với những lát cắt sắc sảo dưới hình thức truyện tranh biếm họa.Ở đó, độc giả sẽ bắt những câu chuyện của giới trẻ như lời bình luận quá trớn trên facebook, chuyện đi phượt bụi, hiện tượng "cuồng" K-pop với những biểu hiện cực đoan hay chuyện "đọ mức độ kinh dị" giữa một số món ăn...Bên cạnh đó, nhiều vấn đề thời sự quốc tế như cuộc khủng hoảng nợ công của Châu Âu, cuộc họp bàn của các nước trước vấn đề Syria... cũng được tác giả Phan Kim Thanh đưa vào "Chuyện tào lao của Vàng Vàng."Tất cả được thể hiện qua những câu chuyện, lời thoại ngộ nghĩnh, dễ hiểu của Vàng Vàng (nhân vật chính với ngoại hình nhí nhảnh nhưng hay bị bắt nạt) với những người bạn có tên gọi dễ thương đến từ nhiều quốc gia khác như Robot (Nhật Bản), Xanh Xanh (Philipines), Misha (Nga), Sâm Nơ (Hàn Quốc)...Sách do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin và Công ty Lantabrand phát hành tháng 7/2014.(Nguyễn Ngọc Thạch)"Khóc giữa Sài Gòn" gây tò mò cho độc giả ngay từ trang bìa khi đóng dấu (16+) cùng lời khuyến cáo "Không đọc sách trong lúc cô đơn, buồn chán."Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ: “Sài Gòn của tôi rất thực. Sài Gòn của tôi có rượu, có thuốc lá, có nước mắt, có cả máu; có những đêm người ta đầy hoang dại bên nhau, ngẩng mặt nhìn ra thấy lấp lánh ánh đèn không bao giờ tắt.” Cứ như vậy, những mảng sáng-tối trong đời sống đô thị dần hiện lên qua những trang viết của cây bút trẻ này.Ở đó, các nhân vật được lồng ghép vào nhau, cùng kể về những câu chuyện trong đời sống của giới trẻ đương đại: Thụy chơi vơi giữa hai bờ giới tính, Ân vùi mình trong thế giới ảo, Nam chìm đắm trong những ảo tưởng do chính mình tạo dựng... Mỗi người một câu chuyện, một cuộc sống nhưng tất cả đều bị ám ảnh bởi câu hỏi "Tôi là ai?"“Tôi tin rằng ai đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn đều khó có thể rời bỏ nó mà không lưu luyến, vấn vương. Nó không đơn thuần là một mảnh đất. Nó là ký ức, là ước mơ, là hoài bão của rất nhiều người. Thế nhưng, tôi cũng tin rằng, những ai sống ở Sài Gòn cũng đã từng có một lần khóc giữa Sài Gòn,” tác giả trẻ Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành tháng 3/2014.(Gào)"Anh sẽ yêu em mãi chứ" tập hợp 20 truyện ngắn nổi bật nhất của tác giả Gào trong suốt chín năm sáng tác (từ khi mới bắt đầu cầm bút năm 17 tuổi cho đến lúc là một bà mẹ trẻ 26 tuổi).Đó là chuyện những cô gái trẻ trong đời sống hiện đại: hoang mang trong tình yêu, loay hoay lựa chọn những bước đường đời, vùng vẫy trong sự hỗn loạn để thoát khỏi những toan tính, sóng gió cuộc đời...Xuyên suốt những sáng tác của mình, Gào gây ấn tượng với độc giả bằng việc đẩy những cung bậc cảm xúc đến tận cùng.Ở đó, người đọc cũng không khó để nhận ra những thay đổi trong cách nhìn và viết về cuộc sống của cô. Thế nhưng, dù cảm nhận cuộc sống bằng một gam màu trầm hơn, chấp nhận hiện thực một cách bình thản hơn thì cây bút này vẫn luôn mong mỏi: "Số phận của họ có thể bi thương, có thể đầy nước mắt nhưng câu chuyện của họ là những bài học, để mỗi người nhìn vào đó, có thể bước qua và trưởng thành hơn."Tác giả Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988. Cô là một blogger, tác giả văn học mạng thu hút được sự quan tâm của độc giả trẻ.Sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 6/2014.(Nguyễn Ngọc Thạch)"Thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp, chứ biết nhau làm gì, để rồi mới thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn. Cái cảm giác lưng chừng như vậy làm cho người ta chết dần chết mòn..." Nguyễn Ngọc Thạch cắt nghĩa khái niệm "lưng chừng cô đơn" trong cuốn tản văn cùng tên của mình.Đó là những câu chuyện, trải nghiệm riêng của tác giả về tình yêu, công việc, gia đình; như có đoạn, tác giả chia sẻ: Có một ngày đi làm về mệt, nhận được tin nhắn của mẹ trách sao lâu rồi không ngồi ăn cơm với cả nhà, lòng nghẹn đắng. Vì sao được quan tâm, được yêu thương đến vậy mà vẫn cứ thấy mình cô đơn…Thế nhưng, ngoại trừ những đoạn hội thoại, trong “Lưng chừng cô đơn,” tác giả không sử dụng bất cứ đại từ nhân xưng “tôi” nào. Nguyễn Ngọc Thạch lý giải: "Tôi không viết riêng cho bản thân mình mà viết cho chúng ta, cho những người trẻ - những người mà ít nhất một lần trong đời thấy lạc lõng, chơi vơi dù xung quanh là kẹt cứng người và người."Sách do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin và Công ty Lantabrand phát hành tháng 6/2014.(Iris Cao)"Người yêu cũ có người yêu mới" gồm hơn 30 tản văn được Iris Cao viết trong gần hai năm dưới hình thức nhật ký. Mỗi bài viết ghi lại những cảm xúc của một cô gái trẻ trong tình yêu và giữa đời sống đô thị hối hả hiện đại."Tôi có một thói quen là nói chuyện với chính tôi mỗi khi gặp chuyện buồn hay có những vấn đề không giải quyết được. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi biết, dù đúng hay sai, tốt hay xấu thì chỉ có tôi mới có thể giúp tôi được... Ai cũng có những ngày thực sự tồi tệ trong đời (...). Hãy đón nhận niềm vui và cả những nỗi buồn để không những biết yêu thương mà còn biết cảm thông," tác giả viết.Tác giả Iris Cao sinh năm 1988, làm việc cho các công ty giải trí như Wepro, Yan TV...Sách do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà sách Minh Châu phát hành tháng 12/2013.