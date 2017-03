Năm Lúa đi Mỹ (*) - Gã nông dân ra biển lớn

Đã là “Năm Lúa” lại dân “Quảng Nam hay cãi” nên mới nghĩ tới chuyện sẽ kiện Tổng Lãnh sự Mỹ tới bến nếu đánh rớt không cấp “vida” cho gã mà không có lý do. Năm Lúa lên đường - tìm trường học cho con và tìm cách “làm ăn với Mỹ, chơi với Mỹ”. Hết tour, gã nán ở lại thêm ít bữa, sáng tranh thủ chạy bộ khắp khu Little Sài Gòn làm quen người này người kia, nhất định đưa con đến bệnh viện Mỹ khám bệnh để yên tâm và để dòm ngó dịch vụ y tế của Mỹ khác gì Việt Nam. Cái máu ham làm giàu sẵn trong người, đi tới đâu, gã cũng chăm chăm nghĩ về tiền, về cách làm ăn. Đi siêu thị, hắn cố tìm hàng Việt, rồi phát hiện hầu như chỉ toàn đồ Trung Quốc. Kết quả chuyến đi là tìm được ngôi trường tốt cho con gái và phi vụ “sẽ mua trang trại nuôi gà” do người Việt tại Mỹ bán lại cho gã.

Xen giữa câu chuyện tếu táo, thô lỗ tưởng như ngô nghê là những khoảng lặng, những dòng suy tưởng, những quan điểm khiến người đọc suy nghĩ. Đó là khi Năm Lúa nhớ về những kỷ niệm ấu thơ của một cậu bé nghèo sinh ra trong thời chiến, quê cậu - Khu Năm (Quảng Nam) đầy khói lửa đạn bom và lính Mỹ. Cậu bé ấy đã gặp nhiều người lính ở cả hai phe, rồi tham gia cách mạng. Nay trưởng thành, qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, cậu nghĩ về tự do, về tình yêu nước, về làm giàu…

Ở một góc khác, đọc Năm Lúa đi Mỹ, tôi còn thấy tấm lòng nhiệt thành đến cảm động dành cho quê hương, đất nước. Có yêu mới thấy giận, thấy buồn, trăn trở khi đất nước còn nhiều điều chưa hay, chưa tốt và quyết tâm thay đổi, từ bản thân mình trước. Một gã ngông, nhiều tật xấu nhưng dám tự tin mình sẽ chơi được với Mỹ, một người yêu cầu lớp trẻ phải giỏi, phải sống có bản lĩnh, có chí khí, hoài bão vươn mình ra biển cả bằng tri thức, trí tuệ của mình. Năm Lúa đi Mỹ đâu có tào lao!

CẨM TÚ

(*) Quyển sách Năm Lúa đi Mỹ của tác giả Lương Vĩnh Kim, do NXB Lao Động xuất bản tháng 4-2011.